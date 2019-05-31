ASUS'tan yeni anakart: Prime X99 Edition 30
ASUS’un 30. yıldönümünü kutlamak için sınırlı sayıda tasarladığı yeni anakartı Prime X99 Edition 30, overclock için VRM, yeni nesil bağlantı seçenekleri ve yeni Akıllı Kontrol Konsolu ile birlikte geliyor.
Bu yıl, 1989 yılında kurulan ASUS'un 30. yıldönümü. Şirket, dünyanın en büyük anakart üreticisi olmasının yanı sıra, PC oyun endüstrisinin her köşesini kapsayan, profesyonel oyun donanımlarından ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlara ve büyük monitörlere kadar geniş bir ürün gamına sahip.
Prime X299 Edition 30, en yeni teknolojiyi kullanan özelliklerle donatılmış, hızaşırtma için uyarlanmış güçlü bir VRM, yeni nesil bağlantılar ve kapsamlı kişiselleştirmeye sahip üst düzey bir anakart. Ayrıca, hareket izleme ve ses girişine sahip harici bir OLED ekleyen yeni Akıllı Kontrol Konsolu gibi sürpriz yenilikleri içeriyor.
Ciddi hız aşırtma için ayarlar
LGA2066 soketi, en çok 18 çekirdek, 44 PCI Express şeridi ve 165W TDP değerlerine sahip Intel Core X Serisi işlemcilerle uyumlu. Prime X299 Edition 30, bu özelliklerin overclock yaparken ciddi güç gerektirmesi sebebiyle birinci sınıf güç çözümleriyle donatılmış. PCB'nin üst tarafı, çok çekirdekli işlemcilere üst düzeyde hızaşırtma uygulamak için yeterli olacak şekilde 544W'lık güç sağlayan, iyi soğutulan 16 güç kademesiyle kaplı olmasıya göze çarpıyor.
Yüksek performansı korumak için VRM’in sıcaklık değerlerini yönetmek çok önemlid ve yalnızca yeterli yüzey alanına sahip olmak tek başına yeterli değil. Güç devresi boyunca uzanan soğutucu, ince kanatları ve hacimli bakır ısı boruları ve sadece gerektiğinde aktif hale gelen 40 mm'lik gizli bir fanıyla daha iyi bir soğutma sunuyor.
Prime X299 Edition 30, hem kablolu hem de kablosuz ağlar için yüksek performans sunuyor. Güvenli Intel Gigabit Ethernet denetleyicisi, uyumlu ağlarda çok daha yüksek kapasiteye sahip daha hızlı Aquantia 5G yongasıyla donatılmıştır. Bütünleşik Wi-Fi modülü, 2.4Gbps frekans değerinde en yüksek teorik bant genişliği için en yeni Intel Wi-Fi 6 AX200’e sahip olmasıyla göze çarpıyor.
İkiz Thunderbolt 3 portları ve beraberindeki DisplayPort girişleri, içerik oluşturuculara harici depolama ve çoklu ekranlarını bağlamak için kolaylık sağlıyor. Anakart, uyumlu kasalar için daha hızlı USB 3.2 Gen 2 bağlantısı olan ön panel başlığı da dahil olmak üzere, çok fazla çevre birimine sahip üst düzey sistemler için yüksek sayıda USB bağlantı noktasına sahip. DTS: X Ultra, oyun ve XR / VR için tasarlanmış çevresel ses sunarak çıkışı yükseltir ve statik, çok kanallı ve nesne tabanlı sesleri destekler.
Prime X299 Edition 30, soketin hemen altında sistem durumunu, özel mesajları, resimleri ve hatta animasyon GIF'leri gösterebilen 2”lik bir LiveDash ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Akıllı Kontrol Konsolu
Yeni Akıllı Kontrol Konsolu ile başka bir LiveDash ekranı takılabiliyor. USB üzerinden bağlanan harici modül, monitörlerin üzerine düzgün oturan bir standla birlikte geliyor. Entegre OLED, yerleşik LiveDash'tan ayrı olarak kontrol edilebiliyor.
720p IR web kamerası, Akıllı Kontrol Konsolu’nun Windows Hello biyometrik kimlik doğrulama yoluyla yüz girişini desteklemesini sağlıyor; aynı zamanda, fare hareketi, kaydırma, sürükleme, yakınlaştırma, kaydırma ve ses gibi işlevler için hareket takibi desteğiyle el-kol hareketi temelli girişleri destekliyor. Cortana ses tanıma desteğine sahip bir dizi mikrofon içeren anakart, çevreyi tanımlamak için bir ortam ışığı algılayıcısı ve kullanıcının ne zaman gelip ne zaman ayrıldığını belirlemek için özel bir mikroçipe sahiptir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle