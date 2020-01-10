Asus'tan profesyonellere ve oyunculara yönelik yeni monitör

15,6 inç Full HD ekrana sahip ZenScreen MB16ACE, tipik bir 1080p dizüstü bilgisayarla birlikte kullanıldığında çalışma alanını iki katına çıkarıyor. İş için sık seyahat edenler bu ürün sayesinde yolda daha da üretken olabiliyor. Ultra ince çerçeveler sayesinde monitör ince bir profile sahip. Yalnızca 0,7 kg ağırlığındaki ürün 8 mm inceliğinde. Olağanüstü derecede hafif olan ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni ve gelişmiş Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf koruyucu görevi görmesinin yanı sıra bir stant olarak da kullanılabiliyor. Smart Case Lite ile ZenScreen dikey veya yatay olarak kullanılabiliyor. MB16ACE’nin içindeki akıllı kalem yuvasına bir kalem yerleştirerek ekranı kaldırmak da mümkün.

ZenScreen MB16ACE’de yansıma önleyici özelliğe sahip bir IPS panel yer alıyor. Panel ayrıca tüm parlaklık düzeylerinde titreşimsiz çalıştığı için TUV Rheinland sertifikasına da sahip. MB16ACE’de kullanılan düşük mavi ışık teknolojisi göz yorgunluğunu azaltarak daha uzun süre çalışabilmeyi sağlıyor.

Üründeki USB-C bağlantı noktası DisplayPort alternatif moduyla birlikte USB 3.0 giriş kaynaklarını da destekliyor. Ürünle birlikte gelen DisplayWidget yazılımı sayesinde kullanıcılar ZenScreen’in özelliklerini dizüstü bilgisayar üzerinden değiştirebiliyor. Kullanılan uygulamaya göre görüntü ayarlarını otomatik olarak değiştirmek ve yerleştirme şekline göre ekrandaki görüntün de otomatik dönmesini sağlamak mümkün.



TUF Gaming VG27AQL1A yeni tasarımı, 165 Hz yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresiyle (1 ms MPRT) oyuncuların taleplerini karşılamaya çalışıyor. IPS ekranıyla canlı renkler ve geniş izleme açıları sunan model, GPU dostu 2560x1440 çözünürlüğe ve ASUS’un ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur - Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu) teknolojisine sahip.

TUF Gaming VG27AQL1A’nın 1440p paneli birçok farklı oyun bilgisayarıyla birlikte oyuncuların daha iyi görüntüler ile 165 Hz yenileme hızı arasında doğru dengeyi kurmasını sağlıyor. Birlikte çalışan G-SYNC ve ASUS ELMB Sync teknolojisi, oyun performansı 165 FPS’nin altına düştüğünde de akıcı, net ve yırtılma yaşanmayan görüntüler sunuyor.



