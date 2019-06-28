ASUS'tan oyunculara pembe renkli özel mouse
ASUS, pembe ve gri renklerin uyumundan oluşan yeni bir oyuncu ekipmanı ailesini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. 'ASUS ROG PINK Limited Edition' olarak adlandırılan bu aile, oyuncu mouse'u, oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı ve bir de mousepad'den oluşuyor. Biz de bu özel oyuncu mouse'u mercek altına aldık.
Oyun sektörü her geçen gün biraz daha genişliyor. Teknoloji üreticileri, sürekli olarak yeni oyun ekipmanları çıkarmaya devam ediyorlar ve bu da oyun sektöründeki rekabeti artırıyor. Ayrıca her oyunsever kendi bütçesine uygun ekipmanlara bir şekilde sahip olabiliyor.
Bu kez ASUS, görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle de kadın yayıncıların gözdesi olabilecek yeni bir ürün serisiyle karşımıza çıktı. ASUS'un oyuncular için özel üretilen ürünlerini sınıflandırdığı ROG serisinin 'PNK Limited Edition' ailesi olarak karşımıza çıkan bu ekipmanlar bir kulaklık, bir klavye, bir mouse ve bir de mousepad'den oluşuyor.
Bu serinin ilgi çekici olan yanı ise renkleri. ASUS bu özel seride pembe ve grinin uyumunu ön plana çıkarmış durumda.
12000 DPI optik sensörü, RGB aydınlatması, ergonomik tasarımı ve 50 milyon tıklamaya müsait Omron anahtarlarını kullanmasıyla dikkat çeken bir model oluyor. Tasarımı, geniş yüzeyli bir kasanın tercih edilmesinden dolayı, elleri büyük kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak türden. Sağ ve sol tık tuşlarıyla ayrık tuş tasarımını benimseyen ürün, böylece rahat bir kullanım sağlarken, bu ikili arasında ortada da DPI değiştirme butonuna yer veriyor.
Öte yandan farenin bir de yan tarafında DPI hedef tuşu mevcut. Bu tuşu oyunlarda, özellikle sniper ile düşmanı beklerken kullanıyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda DPI'ı anlık olarak düşüren tuş, güzel düşünülmüş bir detay oluyor.
12000 DPI, 50g maksimum hızlanma ve 250 IPS ile düşük hassasiyeti kullanan oyunculara da hitap eden cihaz, bu noktalarda selef model ROG Gladius'a göre önemli avantaj sağlarken, Omron anahtarlarıyla da en az 50 milyona kadar tıklamayı garanti ediyor.
Pembe rengi ise özellikle kadın oyunculara yönelik farkını ortaya koyuyor.
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