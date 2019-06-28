ASUS'tan oyunculara pembe renkli özel mouse

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriASUS'tan oyunculara pembe renkli özel mouse
GeriTeknoloji ASUS'tan oyunculara pembe renkli özel mouse
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.06.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

ASUS'tan oyunculara pembe renkli özel mouse

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASUS'tan oyunculara pembe renkli özel mouse

ASUS, pembe ve gri renklerin uyumundan oluşan yeni bir oyuncu ekipmanı ailesini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. 'ASUS ROG PINK Limited Edition' olarak adlandırılan bu aile, oyuncu mouse'u, oyuncu klavyesi, oyuncu kulaklığı ve bir de mousepad'den oluşuyor. Biz de bu özel oyuncu mouse'u mercek altına aldık.

Oyun sektörü her geçen gün biraz daha genişliyor. Teknoloji üreticileri, sürekli olarak yeni oyun ekipmanları çıkarmaya devam ediyorlar ve bu da oyun sektöründeki rekabeti artırıyor. Ayrıca her oyunsever kendi bütçesine uygun ekipmanlara bir şekilde sahip olabiliyor.

Bu kez ASUS, görünüşüyle dikkatleri üzerine çeken ve özellikle de kadın yayıncıların gözdesi olabilecek yeni bir ürün serisiyle karşımıza çıktı. ASUS'un oyuncular için özel üretilen ürünlerini sınıflandırdığı ROG serisinin 'PNK Limited Edition' ailesi olarak karşımıza çıkan bu ekipmanlar bir kulaklık, bir klavye, bir mouse ve bir de mousepad'den oluşuyor.

ASUStan oyunculara pembe renkli özel mouse

Bu serinin ilgi çekici olan yanı ise renkleri. ASUS bu özel seride pembe ve grinin uyumunu ön plana çıkarmış durumda. 

12000 DPI optik sensörü, RGB aydınlatması, ergonomik tasarımı ve 50 milyon tıklamaya müsait Omron anahtarlarını kullanmasıyla dikkat çeken bir model oluyor. Tasarımı, geniş yüzeyli bir kasanın tercih edilmesinden dolayı, elleri büyük kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak türden. Sağ ve sol tık tuşlarıyla ayrık tuş tasarımını benimseyen ürün, böylece rahat bir kullanım sağlarken, bu ikili arasında ortada da DPI değiştirme butonuna yer veriyor.

Öte yandan farenin bir de yan tarafında DPI hedef tuşu mevcut. Bu tuşu oyunlarda, özellikle sniper ile düşmanı beklerken kullanıyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda DPI'ı anlık olarak düşüren tuş, güzel düşünülmüş bir detay oluyor.

12000 DPI, 50g maksimum hızlanma ve 250 IPS ile düşük hassasiyeti kullanan oyunculara da hitap eden cihaz, bu noktalarda selef model ROG Gladius'a göre önemli avantaj sağlarken, Omron anahtarlarıyla da en az 50 milyona kadar tıklamayı garanti ediyor.

Pembe rengi ise özellikle kadın oyunculara yönelik farkını ortaya koyuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?