ASUS'tan oyuncular için yeni mouse: ROG Chakram

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriASUS'tan oyuncular için yeni mouse: ROG Chakram
GeriTeknoloji ASUS'tan oyuncular için yeni mouse: ROG Chakram
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
28.11.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

ASUS'tan oyuncular için yeni mouse: ROG Chakram

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASUS'tan oyuncular için yeni mouse: ROG Chakram
Fotoğraflar: ASUS

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Chakram modelini duyurdu. 16.000 DPI hassasiyete, üç farklı bağlantı moduna ve programlanabilen ve çıkarılabilen bir joystick’e sahip olan bu yeni oyuncu faresi, kullanıcılara üstün kontrol olanağı sağlıyor. Hızlı kablolu şarj ve kablosuz Qi şarj olanakları sunan bu fare, özel tasarım düğmeleri, vidasız manyetik tuşları ve kapağı ve DPI On-The-Scroll özelliğiyle dikkat çekiyor.

ROG Chakram; 2,4 GHz ve Bluetooth LE ile kablosuz, USB ile de kablolu bağlantı imkanı sunarak oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor. Birlikte gelen 1 ms 2,4 GHz USB bağlantı aygıtı ile bağlanan Chakram, pil ömrüne ihtiyaç duyulan anlarda Bluetooth LE bağlantısına geçiş imkânı tanıyor. Böylece uzun pil ömrüyle birlikte kablosuz bağlantının avantajlarından yararlanmaya devam edilebiliyor. İhtiyaç anında USB kabloyla da bağlanabilen bu yeni fare hem esneklik hem de günlük kullanım için rahatlık sağlıyor. 

16.000 DPI ve 400 IPS optik sensöre ek olarak hem 2,4 GHz hem de kablolu modda 1000 Hz sorgu oranı

ROG Chakram, oyunculara ve daha fazlasına ihtiyaç duydukları hassaslığı ve hızı sunabilmek için üst düzey bir optik sensörle donatıldı. 100 ile 16.000 DPI aralığındaki sensör, hareketleri saniyede 400” değerine ulaşan hız ve 40 g hızlanma ile takip ediyor. Fare ayrıca hem 2,4 GHz hem de kablolu modda 1000 Hz sorgu oranı sunarak gecikme yaşatmadan akıcı oyun deneyimi sağlıyor. 

Oyunlarda ayarlanabilir üstün analog veya dijital kontrol için programlanabilir ve çıkarılabilir joystick

ROG Chakram’da yer alan joystick, oyuncuların gamepad olmadan da oyun oynayabilmesine yardımcı oluyor. Bu joystick sayesinde bir el farede diğer el klavyede kalabiliyor. Joystick’i farklı ihtiyaçlar için analog veya dijital modda kullanmak mümkün.

ROG Chakram’ın joystick’i analog modda uçuş simülasyonları için ideal hale geliyor. Oyuncular, ufak hareketlerle uçağı yükseltip dalışa geçebiliyor veya görüntüyü kaydırabiliyor. FPS veya Battle Royale türü oyunlardaki komutlar için ise joystick dijital moda alınarak dört farklı programlanabilir tuş şeklinde kullanılabiliyor. Silahı doldurmak veya değiştirmek, eğilmek, konuşmak, haritayı açmak, içerikler arasında geçiş yapmak gibi oyunlardaki her türlü komut bu tuşlara atanabiliyor.

ASUStan oyuncular için yeni mouse: ROG Chakram

ROG Chakram uzun ve kısa olmak üzere iki farklı joystick ile geliyor. Oyuncular kendi parmaklarına veya oyun tarzlarına uygun uzunluğu seçebiliyor. Joystick istenildiğinde tamamen çıkarılabiliyor. 

Olağanüstü pil ömrü, kabloyla 15 dakika hızlı şarj, Qi ile kablosuz şarj olanağı

Şarj konusunu olabildiğince sadeleştiren ROG Chakram, kablolu veya Qi uyumlu cihazlarla kablosuz olarak şarj edilebiliyor. ROG Chakram, USB Type-C (USB-C) üzerinden bağlandığında 15 dakikalık şarjla 12 saat oynanış süresi sunuyor. Daha büyük bir pil kapasitesine sahip Chakram,2,4 GHz RF ile bağlantı kurulduğunda 79 saate kadar oynanış süresi elde ediyor. Bu da gerçek kullanımda günlerce şarj etmeden oyun oynanabileceği anlamına geliyor. Fare ayrıca, harika ROG Balteus Qi oyuncu mouse pad’i gibi Qi‑uyumlu şarj yüzeylerinde de şarj edilebiliyor. 

Vidasız manyetik düğmeler ve kapak, iterek yerleştirilen anahtarlar ve kişiselleştirilebilen sembol

ROG Chakram kolay kişiselleştirme özellikleriyle dolu. Vidasız manyetik düğmeler ve kapaktan iterek yerleştirilebilen özel anahtarlara ve kişiselleştirilebilen sembole kadar birçok imkan sayesinde Chakram’ı tamamen kişiselleştirilebiliyor.

Üst kısımdaki manyetik kapak, herhangi bir alet kullanmadan çıkarılabiliyor. Fare düğmeleri de manyetik olarak çıkarılabiliyor, böylece değiştirilebilen anahtarlara tornavida kullanmadan erişmek mümkün oluyor. Anahtarları değiştirmek de son derece kolay. Bu sayede oyuncular kendi güç ve tepki tercihlerine uygun anahtarları kullanabiliyor. Farede göz alıcı bir ROG logosu bulunuyor. Ancak kullanıcılar, arzu ettikleri takdirde ürünle birlikte gelen boş sembol parçasına kendi tasarımlarını ekleyip ROG Chakram’ı kişiselleştirebiliyor. 

ASUStan oyuncular için yeni mouse: ROG Chakram

Hızlı tepki ve rahat his için özel tasarım düğmeler ve DPI On-The-Scroll özelliği

İnanılmaz oyun deneyimleri sunmak için geliştirilen ROG Chakram, rakiplerin önüne geçen özelliklerle donatıldı. ROG Chakram’da daha kısa basış mesafesiyle daha hızlı tıklama elde edilen özel tasarım düğmeler bulunuyor. Yaylar ve metal menteşelerin kullanıldığı bu mekanizma tuşları dengeliyor ve düğme ile anahtar arasındaki mesafeyi en aza indiriyor. Sonuç olarak minimum basış mesafesi ve hızlı dönüş elde ediliyor. 

Yeni farede ayrıca, oyuncuların hiçbir yazılım kullanmadan hassaslığı kolayca ayarlayabilmelerini sağlayan DPI On-The-Scroll özelliği bulunuyor. DPI düğmesine basılı tutarken, tekerlek döndürülerek hassasiyet ayarlanabiliyor, düğmeye art arda basılarak dört farklı DPI düzeyi arasından istenilen seviye seçilebiliyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle