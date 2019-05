ASUS'tan dünyanın ilk ağ WiFi sistemi

AiMesh AX6100 Wi-Fi Sistemi, iki router arasındaki iletişimde Wi‑Fi 6’nın sunduğu hız, kapasite ve kararlılık avantajlarından yararlanıyor. Kullanıcılar, internet servis sağlayıcılarının sunduğu hızın tümüne evlerinin her köşesinde ulaşabiliyor. Üç bantlı tasarımda, Wi-Fi bantlarından biri router’lar arasındaki bağlantıda kullanılırken diğer iki bant ise yüksek performans ve kararlılık için tamamen cihazlara ayrılıyor.



AiMesh AX6100 Wi-Fi Sistemi, Trend Micro destekli AiProtection Pro ile birlikte geliyor. Kurumsal düzeyde güvenlik sunan bu yazılım ağdaki tüm cihazları internet tehditlerine karşı koruyor. Bu güçlü güvenlik yazılımı, ücretsiz otomatik güncellemelerle her an koruma altında olmanızı sağlıyor. Ayrıca, gelişmiş ebeveyn kontrolleriyle de çocukların internette güvende olmasına yardım ediyor, internet kullanımını izleyip denetleme imkanı sunuyor.



ASUS AiMesh ile en yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojilerini bir araya getiren AiMesh AX6100 Wi-Fi Sistemi, ev Wi-Fi ağlarında yüksek performans sunuyor. Sistemde bulunan iki adet RT-AX92U router arasında veri aktarımı Wi-Fi 6 üzerinden sağlanıyor. Böylece iki router arasında 4808 Mbps’e varan hızlara ulaşılıyor. Kullanıcılar sistemdeki her iki router’da da tam internet hızına erişebiliyor, bu da tüm bağlı cihazlar için hızlı bir Wi-Fi deneyimi anlamına geliyor.

AiMesh AX6100 Wi-Fi sistemindeki üç bantlı tasarımda, Wi-Fi bantlarından biri router’lar arasındaki bağlantıda kullanılırken diğer iki bant ise yüksek performans ve kararlılık için cihazlara ayrılıyor. Çift bantlı geleneksel ağ Wi-Fi sistemlerinde kablosuz bant genişliğinin yarısı router’lar arasındaki bağlantıya ayrılıyor, bu da performanstan ödün verilmesine neden oluyor.







Wi-Fi 6 (802.11ax)



AiMesh AX6100 Wi-Fi Sistemi, en yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisi sayesinde 160 MHz bant genişliği ve 1024-QAM desteği sunarak 6100 Mbps’e varan Wi-Fi hızlarına ulaşıyor. 5 GHz’lik 2 bantta 4804 Mbps hız elde edilebiliyor. Sistemde yer alan RT-AX92U router’lar standart 802.11ac 4x4 router’lardan 2,7 kat daha yüksek hız sunuyor. Wi-Fi hızını artırmaya ek olarak, Wi‑Fi 6 standardı, bağlantılı cihaz sayısındaki son yıllarda yaşanan büyük artışa da yanıt bir dizi özellik ve optimizasyona yer veriyor.



AiMesh AX6100 Wi-Fi Sistemi, OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerini bir araya getirerek 4 kat daha yüksek ağ verimliliği ve kapasite sunuyor. OFDMA ile veri kanalı daha küçük alt kanallara ayrılıyor. Bu sayede, farklı cihazlardan gelen veriler bir arada toplanarak bant genişliğinin boş yere harcanması engelleniyor. Bu da tek bir kanalla aynı anda birçok cihaza ait veriyi aktararak verimi artırmayı ve gecikmeyi azaltmayı sağlıyor. AiMesh AX6100 Wi-Fi Sistemi, bu küçük alt kanallar sayesinde bir önceki nesil router’lardan %80 daha geniş kapsama alanı sunuyor. AiMesh AX6100’deki her router’da iki adet dahili Wi-Fi 6 anteni bulunuyor. Yatay olarak yerleştirilen bu antenler çok katlı evlerde kapsama alanını genişletiyor. AiMesh Wi-Fi Sistemi, iki adet router ile birlikte yaklaşık 510 metre kare alanda Wi-Fi bağlantısı sunuyor.



Wi-Fi 6 standardı ayrıca bağlı cihazların pil ömürlerine de katkı sağlıyor. TWT (Target Wait Time) adlı yeni teknoloji ile veri iletimlerinin belirli zamanlarda yapılması sağlanabiliyor. Böylece bağlı cihazlar uyku modunda daha uzun süre kalıp 7 kata kadar daha fazla pil ömrü elde edebiliyor. Wi-Fi 6, geçmiş Wi-Fi standartları için geriye dönük uyum sağlıyor.