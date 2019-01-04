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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.01.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

ASUS'tan bir ilk: Chromebook tabletini duyurdu

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ASUS'tan bir ilk: Chromebook tabletini duyurdu

ASUS, kendi bünyesinde bir ilki yaparak Chromebook tabletini dünyaya duyurdu. 9.7 inç'lik bir ekranı bulunan Chromebook Tablet CT100, kauçuklanmış gövdesi ve sağlam camıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Öğrenciler için tasarlanan ASUS Chromebook Tablet CT100, altı çekirdekli OP1 işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 32 GB depolama hafızasıyla gelen tablette USB Type-C girişi bulunduğundan pek çok cihazla da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Batarya ömrü da hayli uzun olan cihaz okulda vakit geçiren öğrencilerin bir okul gününü rahatça kurtarabiliyor. Özellikle ABD'de hayli yaygın olan tablet üzerinden eğitimi göz ardı etmeyen şirketin, bu nedenle Chromebook tablet piyasasına girdiği biliniyor.

Ancak ASUS'un tek sürprizi bu tablet değil elbette. Şirket, 2'si 1 arada Chromebook modelini de yeniledi. Chromebook Flip V214 ismini taşıyan bu yeni model, 11.6 inç HD ekrana sahip ve 360 derece menteşeye sahip. Intel N4000 Celeron işlemci kullanan cihazda 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer alıyor. USB-C desteği bu cihazda da bulunuyor. 

ASUStan bir ilk: Chromebook tabletini duyurdu

Gelelim diğer yeniliklere... 11.6 inç Chromebook C204 ve 14 inç Chromebook C403’ün kalın lastik tamponları şoku emiyor. Klavyeleri ise tuşlarını çıkarmaya hevesli öğrencilere karşı direnç gösteriyor. Her iki modelde de çift çekirdekli Intel Celeron işlemci, 4 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, USB-A ve USB-C portları bulunuyor. Asus, 11.6 inç modelin tek bir şarjla tüm güne eşdeğer bir çalışma ömrü yakalayabileceğini söylüyor. 14 inç model için ise 11 saatlik çalışma süresi veriliyor.


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