ASUS'tan bir ilk: Chromebook tabletini duyurdu
ASUS, kendi bünyesinde bir ilki yaparak Chromebook tabletini dünyaya duyurdu. 9.7 inç'lik bir ekranı bulunan Chromebook Tablet CT100, kauçuklanmış gövdesi ve sağlam camıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Öğrenciler için tasarlanan ASUS Chromebook Tablet CT100, altı çekirdekli OP1 işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 32 GB depolama hafızasıyla gelen tablette USB Type-C girişi bulunduğundan pek çok cihazla da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Batarya ömrü da hayli uzun olan cihaz okulda vakit geçiren öğrencilerin bir okul gününü rahatça kurtarabiliyor. Özellikle ABD'de hayli yaygın olan tablet üzerinden eğitimi göz ardı etmeyen şirketin, bu nedenle Chromebook tablet piyasasına girdiği biliniyor.
Ancak ASUS'un tek sürprizi bu tablet değil elbette. Şirket, 2'si 1 arada Chromebook modelini de yeniledi. Chromebook Flip V214 ismini taşıyan bu yeni model, 11.6 inç HD ekrana sahip ve 360 derece menteşeye sahip. Intel N4000 Celeron işlemci kullanan cihazda 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer alıyor. USB-C desteği bu cihazda da bulunuyor.
Gelelim diğer yeniliklere... 11.6 inç Chromebook C204 ve 14 inç Chromebook C403’ün kalın lastik tamponları şoku emiyor. Klavyeleri ise tuşlarını çıkarmaya hevesli öğrencilere karşı direnç gösteriyor. Her iki modelde de çift çekirdekli Intel Celeron işlemci, 4 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, USB-A ve USB-C portları bulunuyor. Asus, 11.6 inç modelin tek bir şarjla tüm güne eşdeğer bir çalışma ömrü yakalayabileceğini söylüyor. 14 inç model için ise 11 saatlik çalışma süresi veriliyor.
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