Asus Zenfone Max Pro M1 resmi olarak tanÄ±tÄ±ldÄ±
Zenfone Max ailesinin en yeni Ã¼yesi olan dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyatlÄ± Asus Zenfone Max Pro M1, tanÄ±tÄ±ldÄ±. Telefon ilk olarak Hindistan'da satÄ±ÅŸa sunulacak.
Qualcomm'un Snapdragon 636 iÅŸlemcisinden gÃ¼Ã§ alan cihazÄ±n, 6 inÃ§ bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde 18:9 ekranÄ± bulunuyor. 1080x2160 piksel Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼kteki bu ekranÄ±n grafik iÅŸlemcisi ise, Adreno 509 GPU. 3 GB RAM ve 32 GB depolama ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama seÃ§enekleri ile gelecek telefonun arkasÄ±nda, 13 megapiksel ve 5 megapiksel olmak Ã¼zere Ã§ift kamera yer alÄ±yor.
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Ã–n tarafÄ±nda ise 8 Megapiksel bir kameranÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± telefon kutusundan Android 8.1 Oreo iÅŸletim sistemi ile Ã§Ä±kÄ±yor. 5000 mAh'lÄ±k pil kapasitesine sahip olanÂ Asus Zenfone Max Pro M1'in, 3 GB modeli 160, 4 GB modeli ise 200 dolar fiyat etiketi ile satÄ±ÅŸa sunulacak. Telefonun Avrupa'da ne zaman Ã§Ä±kacaÄŸÄ± ise henÃ¼z bilinmiyor
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