Asus Zenfone 6Z performans testinde görüldü
Asus'un yeni amiral gemileri hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Zenfone 6Z'nin performans testi ortaya çıktı.
Asus, 16 Mayıs tarihinde düzenlenecek etkinlik kapsamında Zenfone 6 serisini gün yüzüne çıkaracak. Serinin üyelerinden Zenfone 6Z Geekbench testinde görüldü. Snapdragon 855 işlemciden güç alan telefon performansıyla şaşırttı.
ASUS_I01WD model numarasıyla ortaya çıkan telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan Zenfone 6Z, Full HD+ çözünürlükte ekranla geliyor.
Performans testinde ortaya çıkan özelliklerin haricinde ayrıyetten üçlü arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağı söylenenler arasında. Zenfone 6Z'nin Geekbench üzerinde aldığı puanlara bakarsak tek çekirdekte 3.527, çoklu çekirdekte 11.190 puan aldığını görüyoruz.
Tayvanlı şirketin en yeni amiral modellerinden olacak Zenfone 6Z, Geekbench üzerindeki performansıyla etkilerken tanıtımının ardından büyük ilgi görecek gibi gözüküyor.
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