ASUS Zenfone 6'ya ait ilk görüntüler ortaya çıktı
ASUS'un beklenen yeni amiral telefonlarından Zenfone 6'ya ait yeni görüntüler yayınlandı. İlk dikkat çeken şey ise Zenfone 6 ile birlikte ASUS'un özellikle tasarım bazında önemli yeniliklerle geliyor olması...
ASUS'un henüz adını dahi hiç anmadığı yeni telefonu Zenfone 6'ya ait ilk görüntüler ortaya çıktı. İlk olarak ZenFone 6’da ekrana gömülü geleceği iddia edilen ön kamera, Essential Phone’da olduğu gibi sadece kamerayı içine alan bir çentiğe sahip. Oldukça küçük olan bu çentiğin konumu ise tasarım konusunda soru işaretleri bıraktırıyor. Sağ tarafa konumlandırılan bu kameranın pek şık görünmediğini söyleyebiliriz. Elbette bunun göreceli bir kavram olduğunu, beğenen kadar beğenmeyen olabileceğini de söyleyelim.
ulaklık girişinden vazgeçmediği görülen modelde alışıldığı üzere USB Type-C girişi kullanılıyor. Daha önceleri üçlü kamerayla geleceği iddia edilen modelin arkasına baktığımızda ise yine çift kamera görüyoruz.
Henüz geliştirilme aşamasında olan modelin son halinin bu olup olmadığını ilerleyen günlerde hep beraber gelen sızıntılarla birlikte öğreneceğiz.
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