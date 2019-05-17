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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriTeknoloji ASUS Zenfone 6 tanıtıldı! Kamerasıyla şaşırtıyor...
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

ASUS Zenfone 6 tanıtıldı! Kamerasıyla şaşırtıyor...

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ASUS Zenfone 6 tanıtıldı! Kamerasıyla şaşırtıyor...

ASUS'un bir süredir beklenen yeni amiral telefonu duyuruldu. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise kamera yapısı; zira öne ve arkaya dönebilen kamera sistemini kullanan cihaz, telefon pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

ASUS Zenfone 6, sessiz sedasız ortaya çıktı; ancak yeni telefonu diğerlerinden ayıran en çarpıcı özelliği döner yapıdaki kamerası oldu. Kamerasının detaylarına girmeden önce cihazın genel anlamda teknik özelliklerinden bahsedecek olursak; 6.4 inç'lik büyük bir ekranla gelen ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihazın camı ise Gorilla Glass 6 teknolojisi sayesinde darbelere karşı oldukça dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan cihaz, Andreno 640 grafik birimini kullanıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelen ASUS Zenfone 6'nın depolama kapasitesi de 256 GB.

ASUS Zenfone 6 tanıtıldı Kamerasıyla şaşırtıyor...

5000 mAh bataryasıyla şarjı bir gün dayanabilen telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde çekim yapabiliyor. f/1.79 diyafram açıklığı sunan Zenfone 6'nın ayrıca 123 derece ultra geniş açılı kamerası da bulunuyor. 

Samsung Galaxy A80 modelinin kamera kullanımı Zenfone 6’ya benzer. Ancak Galaxy A80 hem kızaklı hem de döner kameralı yapıdaydı. Zenfone 6 da ise kamera ayrı bir parçayla üst taraftan dönüyor. Ön yüze döndüğünde selfie çekimine imkan veren cihazın kamerası, tekrar eski yerine döndüğünde arka kamera oluveriyor.

Video tarafına geldiğimizde ise kamera, 4K 60 FPS çekimi mümkün kılıyor. Dönen kameranın bir artısı olarak, kamera bölümü 90 derece açıkken fotoğraf veya video çekmeniz mümkün. Hatta ses açma kapa tuşları ile istediğiniz derecede de döndürebilirsiniz.

Gelelim fiyatlara...

6 GB RAM / 64 GB depolama hafızası 499 euro,
6 GB RAM / 128 GB depolama hafızası 559 euro,
8 GB RAM / 256 GB depolama hafızası 599 euro.

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