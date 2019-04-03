Asus Zenfone 6 performans testinde ortaya çıktı
Asus'un beklenen yeni amiral telefonu için çalışmalar sürüyor. Mayısta tanıtılması beklenen Zenfone 6'nın bu kez performans testi ortaya çıktı.
Asus'un merakla beklenen telefonu Zenfone 6, 16 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikle beraber sahneye çıkacak. Ortaya çıkan Geekbench testiyle beraber cihaz hakkında birçok detay gün yüzüne çıktı.
Snapdragon 855 işlemciden güç alan telefon 6 GB RAM'e sahip olacak. Performans testinden tek çekirdekte 3.57 puan alan Zenfone 6 çok çekirdekli testte 11.190 puan almaya hak kazandı. Tüm bunların yanında Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan telefon İspanya'nın Valencia şehrinde tanıtılacak.
Performans testinin haricinde Zenfone 6 adına birçok iddia bulunuyor. Bunlardan bazıları çentiksiz ekranla geleceği ve Pop-up ön kameraya sahip olacağı yönünde. Rakiplerine karşı daha uygun fiyata sunulması beklenen telefon 16 Mayıs'tan sonra tüm merak edilenleri cevaplamış olacak.
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