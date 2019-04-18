ASUS Zenfone 6 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri
Asus merakla beklenen yeni amiral telefonu için çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında sızıntı görüntüler ortaya çıkan Zenfone 6'nın şimdi de özellikleri belli oldu.
Daha önce Asus'un yeni amiral gemisi Zenfone 6'nın 16 Mayısta tanıtılacağına dair sızıntılar ortaya çıkmıştı. Beraberinde söz konusu cihazın tasarımı görülmüştü. Elde edilen bilgilerde Zenfone 6'nın bir kaç özelliği belli oldu.
Snapdragon 855 işlemciden güç alması beklenen telefon fiziksel parmak izi okuyucusuyla gelecek. Aynı zamanda çift arka kameraya sahip olan cihazın 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerayla geleceği öngörülüyor.
Bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Zenfone 6, 18W hızlı şarj desteği sunacak. Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışacak telefonun performans testinde ise tek çekirdekte 3.57 puan, çok çekirdekli testte 11.190 puan aldığını belirtelim.
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