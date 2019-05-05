ASUS Zenfone 6 böyle mi olacak?
ASUS'un beklenen telefonlarından biri olan Zenfone 6'ya ait olduğu iddia edilen bir görüntü internete sızdı.
Telefon sektörünün önde gelen isimlerinden ASUS, yeni telefonu üzerinde çalışıyor. Zenfone 6 adını taşıması kuvvetle muhtemel yeni telefona ait olduğu iddia edilen görüntünün internete düşmesiyle cihazın neye benzediği ve hangi özelliklerle geldiği de ortaya çıkmış oldu.
Ön yüze baktığımızda ön kamerayı göremiyoruz, yalnızca hoparlör için ayrılan ince bölüm görünüyor. Buradan Zenfone 6'nın kızaklı bir tasarıma geçtiği sonucu çıkabilir. Görüntü, geniş ekran dışında çok fazla ipucu vermiyor ancak "olağanüstü devrimi kucaklayın" metni, daha önce görmediğimiz bazı özelliklerle tanışabileceğimizi gösteriyor.
Yine de bu görüntü, çerçevesiz bir Zenfone 6 ile tanışacağımızı garantilemiyor. Telefon üreticilerinin bu tür görsellerde oynamalar yapabildiği ve telefonu olduğundan farklı gösterebildiği biliniyor.
Sızan Antutu testleri, telefonun Snapdragon 855 yonga seti, 1080x2340 ekran ve 6GB RAM ile gelebileceğini göstermişti.
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