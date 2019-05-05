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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.05.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

ASUS Zenfone 6 böyle mi olacak?

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ASUS Zenfone 6 böyle mi olacak?

ASUS'un beklenen telefonlarından biri olan Zenfone 6'ya ait olduğu iddia edilen bir görüntü internete sızdı.

Telefon sektörünün önde gelen isimlerinden ASUS, yeni telefonu üzerinde çalışıyor. Zenfone 6 adını taşıması kuvvetle muhtemel yeni telefona ait olduğu iddia edilen görüntünün internete düşmesiyle cihazın neye benzediği ve hangi özelliklerle geldiği de ortaya çıkmış oldu. 

Ön yüze baktığımızda ön kamerayı göremiyoruz, yalnızca hoparlör için ayrılan ince bölüm görünüyor. Buradan Zenfone 6'nın kızaklı bir tasarıma geçtiği sonucu çıkabilir. Görüntü, geniş ekran dışında çok fazla ipucu vermiyor ancak "olağanüstü devrimi kucaklayın" metni, daha önce görmediğimiz bazı özelliklerle tanışabileceğimizi gösteriyor.

Yine de bu görüntü, çerçevesiz bir Zenfone 6 ile tanışacağımızı garantilemiyor. Telefon üreticilerinin bu tür görsellerde oynamalar yapabildiği ve telefonu olduğundan farklı gösterebildiği biliniyor.

Sızan Antutu testleri, telefonun Snapdragon 855 yonga seti, 1080x2340 ekran ve 6GB RAM ile gelebileceğini göstermişti.

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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