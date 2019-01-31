ASUS Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi yayında!
ASUS'un amiral telefonlarından Zenfone 5Z model telefonları için beklenen gün geldi; Android 9 Pie güncellemesi nihayet yayınlandı.
ASUS'un en yeni telefonlarından biri olan Zenfone 5Z için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başladı. Kademeli olarak yayınlanan dev güncelleme ile bakın telefonunuzda ne gibi yenilikler göreceksiniz?
Android Pie ile gelen yenilikleri de bünyesinde barındıran yenilenmiş ZenUI arayüzüne sahip olan güncelleme ile birlikte karanlık tema, yeni ses kontrol menüsü, yenilenmiş animasyonlar, kamera geliştirmeleri ve en son güvenlik yamaları kullanıcıya sunuluyor.
Daha önce de Zenfone 5 için yayınlanan güncellemenin ardından Zenfone 5Z için düğmeye basan Asus, 1048 MB boyutundaki 90.10.138.157_20181222 yazılım sürüm numaralı güncellemeyi ilk olarak Tayvan’da dağıtmaya başladı.
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