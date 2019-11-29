ASUS Zenfone 5z için Android 10 güncellemesi geldi
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olan Tayvan merkezli ASUS'un popüler telefonlarından Zenfone 5Z için Android 10 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar bakın hangi yeni özelliklerle karşılaşacak?
ASUS, Zenfone 6 model akıllı telefonları için halihazırda Android 10 güncellemesini yayınlamış durumda. Ancak bu telefonla yetinmeyen ASUS, bu kez Zenfone 5Z model cihazları için yeni güncellemeyi kullanıcılarına kademeli olarak sunmaya başladı. Asus'un 100.04.44.98 sürüm numaralı en yeni güncellemesi, ZS620KL model numarasına sahip Zenfone 5Z'lere artık yüklenebiliyor. Ancak söz konusu güncelleme, tüm cihazlara aynı anda sunulmayacak; bu nedenle kullanıcıların belirli aralıklarla güncellemeyi telefonlarından kontrol etmeleri gerekiyor.
Söz konusu güncelleme ile beraber Arena of Valor, PUBG, Vainglory ve Injustice 2 oyunları için, farklı hesaplarla oynamayı sağlayan Twin Apps desteğinin de kaldırıldığı söyleniyor.
Android 10 güncellemesini alan Zenfone 5Z model telefonlarda ZeniMoji, Selfie Master, Çocuk Modu, Kolay Mod ve hava durumu animasyon seçenekleri gibi birçok kullanıcılara sunulacak.
Güncellemeyi Ayarlar>Sistem Güncellemeleri menüsü üzerinden kontrol edebilirsiniz.
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