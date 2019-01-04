ASUS Zenfone 5 sahiplerine Android Pie müjdesi
Tayvan merkezli teknoloji devi ASUS'un amiral telefonlarından Zenfone 5 için önemli bir gelişme yaşandı. Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android Pie bu telefon modellerine de sunulmaya başladı.
ASUS Zenfone 5 için Android Pie güncellemesi yayına verilmeye başlandı. ASUS'un internet sitesinden OTA aracılığıyla indirilebilen güncelleme her ne kadar telefonlara sunulmuş olsa da, tüm Zenfone 5 kullanıcılarının bu güncellemeyi almasının 10 günü bulabileceği tahmin ediliyor. Yani eğer telefonunuzda bu güncellemeyi göremiyorsanız üzülmeyin; birkaç gün daha bekleyin.
OTA aracılığıyla cihazınıza gelmesini beklemek istemiyorsanız yaklaşık 1.3 GB boyutundaki güncelleme paketini indirebilirsiniz. Asus Zenfone 5 (ZE620KL) için Pie güncellemesini indirmek için tıklayınız.
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