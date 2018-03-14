Asus Zenfone 5 Max işte böyle olacak!

Asus, MWC 2018 etkinliğinde Zenfone 5z, Zenfone 5 ve Zenfone 5 Lite isimli üç model tanıtmıştı. Şimdi ise Asus'un Zenfone 5 Max üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Cihaz Geekbench testinde görüldü. Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisinden güç alan Asus Zenfone 5 Max , 2.2 GHz hızına ulaşabilen ve Adreno 512 grafik birimine sahip işlemci sekiz adet Kryo 260 çekirdeğinden oluşuyor.

Tek çekirdek ile 1518 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek ile 5386 puan aldı. Asus Zenfone 5 Max şuan test aşamasında olduğu için bu bilgilerin değişebileceğini belirtmekte fayda var. Android Oreo ve 4 GB RAM ile gelecek cihazın diğer bilgileri henüz bilinmiyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.