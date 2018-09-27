ASUS Zenbook Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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27.09.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

ASUS Zenbook Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

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ASUS Zenbook Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

ASUS'un yeni oyuncağı Zenbook Pro sessiz sedasız tanıtıldı. Windows 10 tabanlı yeni cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor?

ASUS, Windows 10 tabanlı çığır açan yeni ZenBook Pro’yu tanıttı. Dizüstü bilgisayarların dokunmatik yüzey (touchpad) işlevini yüksek çözünürlüklü, tümüyle renkli bir dokunmatik ekranla birleştiren ScreenPad, hem Windows uygulamaları hem de kendi ScreenPad Uygulamalarıyla etkileşimler kurmak için yeni yollar sunuyor. İçeriğe duyarlı araçlar kullanan değişken fonksiyonlar iş akışını ve üretkenliği artırırken, ScreenPad'i ihtiyaçlara göre tümüyle özelleştirmek de mümkün oluyor.

Gücünü en yeni 8. Nesil Intel Core işlemciden ZenBook Pro, yüksek performansa ihtiyaç duyan görevlerin üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. Cihaz, sahip olduğu bağlantı seçenekleriyle de adaptör sorununu ortadan kaldırıyor.

ASUS Zenbook Pro tanıtıldı İşte tüm özellikleri

ZenBook Pro 15 (UX580), 15 inç FHD ekranın yanı sıra Intel Core i9 işlemciler ve harici grafik işlemci kullanıyor. ScreenPad ise geliştiricilere yeni ScreenPad Uygulamaları geliştirme ya da masaüstü uygulamalarla entegrasyon fırsatları sunuyor.

5,5 inç FHD dokunmatik ekran ile birleştirilmiş bir Windows Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) olan ScreenPad, dizüstü bilgisayarla çalışmak için yeni bir yol sunuyor. ScreenPad'in yardımcı fonksiyonları, kullanıcının o anda yapmakta olduğu işleme ayak uyduracak şekilde çalışıyor. Böylelikle aynı anda birden fazla görevi sürdürmek ve işleri tamamlamak hem daha kolay hem de daha hızlı hale geliyor. ScreenPad'in dokunmatik ekran ve dokunmatik yüzeyleri arasında tek tuşla geçiş yapılabiliyor. Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalarla güçlü bir entegrasyona sahip olan ScreenPad'in uygulama kütüphanesi genişliyor.

ZenBook Pro 15, 8. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip. ZenBook Pro 15 açıldığı an kullanıma hazır hale geliyor ve uygulamaları hızlıca açıyor. Bilgisayarda bulunan ayrık grafik ünitesi, 3D görüntü işleme gibi görsel açıdan zorlayıcı işlemler için ihtiyaç duyulan gücü sağlarken, oyunlarda hayli iyi görsellik sunuyor.

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