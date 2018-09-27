ASUS Zenbook Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
ASUS'un yeni oyuncağı Zenbook Pro sessiz sedasız tanıtıldı. Windows 10 tabanlı yeni cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor?
ASUS, Windows 10 tabanlı çığır açan yeni ZenBook Pro’yu tanıttı. Dizüstü bilgisayarların dokunmatik yüzey (touchpad) işlevini yüksek çözünürlüklü, tümüyle renkli bir dokunmatik ekranla birleştiren ScreenPad, hem Windows uygulamaları hem de kendi ScreenPad Uygulamalarıyla etkileşimler kurmak için yeni yollar sunuyor. İçeriğe duyarlı araçlar kullanan değişken fonksiyonlar iş akışını ve üretkenliği artırırken, ScreenPad'i ihtiyaçlara göre tümüyle özelleştirmek de mümkün oluyor.
Gücünü en yeni 8. Nesil Intel Core işlemciden ZenBook Pro, yüksek performansa ihtiyaç duyan görevlerin üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. Cihaz, sahip olduğu bağlantı seçenekleriyle de adaptör sorununu ortadan kaldırıyor.
ZenBook Pro 15 (UX580), 15 inç FHD ekranın yanı sıra Intel Core i9 işlemciler ve harici grafik işlemci kullanıyor. ScreenPad ise geliştiricilere yeni ScreenPad Uygulamaları geliştirme ya da masaüstü uygulamalarla entegrasyon fırsatları sunuyor.
5,5 inç FHD dokunmatik ekran ile birleştirilmiş bir Windows Hassas Dokunmatik Yüzeyi (PTP) olan ScreenPad, dizüstü bilgisayarla çalışmak için yeni bir yol sunuyor. ScreenPad'in yardımcı fonksiyonları, kullanıcının o anda yapmakta olduğu işleme ayak uyduracak şekilde çalışıyor. Böylelikle aynı anda birden fazla görevi sürdürmek ve işleri tamamlamak hem daha kolay hem de daha hızlı hale geliyor. ScreenPad'in dokunmatik ekran ve dokunmatik yüzeyleri arasında tek tuşla geçiş yapılabiliyor. Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalarla güçlü bir entegrasyona sahip olan ScreenPad'in uygulama kütüphanesi genişliyor.
ZenBook Pro 15, 8. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip. ZenBook Pro 15 açıldığı an kullanıma hazır hale geliyor ve uygulamaları hızlıca açıyor. Bilgisayarda bulunan ayrık grafik ünitesi, 3D görüntü işleme gibi görsel açıdan zorlayıcı işlemler için ihtiyaç duyulan gücü sağlarken, oyunlarda hayli iyi görsellik sunuyor.
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