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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

ASUS, yeni Mesh WiFi sistemi ZenWiFi’ı duyurdu

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ASUS, yeni Mesh WiFi sistemi ZenWiFi’ı duyurdu
Fotoğraf: ASUS

ASUS, AiMesh teknolojisine sahip yeni WiFi sistemi ZenWiFi’ı duyurdu. Yeni ağ WiFi sistemleri serisi tüm evde daha hızlı ve güvenilir bir WiFi bağlantısı sağladığı iddiasında ve kolay yapılandırma seçenekleri sunuyor.

ASUS Zen serisinin geleneğini sürdüren ZenWiFi, her tür dekorasyona uygun tasarım ve tüm ev genelinde hızlı, sorunsuz WiFi bağlantısı sunuyor. ZenWiFi serisinde iki model yer alıyor: En yeni WiFi 6 (802.11ax) standardına destek veren ZenWiFi AX ve WiFi 5 destekli (802.11ac) ZenWiFi AC.

Tüm evi kapsayan hızlı ZenWiFi sistemi gelişmiş AiMesh teknolojisi sayesinde çabuk ve kolay bir şekilde kurulabiliyor. Daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcılar ZenWiFi sisteminin sunduğu gelişmiş yapılandırma seçenekleri ile ağda ayrıntılı ayarlar yapabiliyor. ZenWiFi güvenli bir ev ağı deneyimi için AiProtection Pro özelliğiyle geliyor. Trend Micro tarafından ücretsiz bir şekilde kullanım ömrü boyunca güncellenen AiProtection Pro dahili ağ güvenlik çözümü sürekli koruma sağlıyor. AiProtection’da ayrıca çocukların güvenliği için gelişmiş ebeveyn kontrolü özellikleri de içeriyor. 

ZenWiFi kullanıcılara üç WiFi bandının her birine farklı SSID isimleri verme olanağı sunuyor. Kullanıcılar böylece geniş kapsama alanı için 2,4 GHz ağına veya yüksek performans için 5 GHz ağına bağlanabiliyor. Kullanıcılar isterlerse ASUS Smart Connection özelliği ile kablosuz sinyal gücü ve trafiğe göre cihazları otomatik olarak 2,4 GHz veya 5 GHz bantlarına atayabiliyor. 

Sistemin fark yaratan bir diğer özelliği ise bir 5 GHz bandının tümünü router’lar arasındaki bağlantıya ayırabilmesi ve diğer 5 GHz bandını cihaz bağlantıları için kullanabilmesi. Geleneksel çift bant ağ WiFi sistemlerinde toplam kablosuz bant genişliğinin yarısı router’lar arasındaki bağlantıya harcanıyor. Bu gelişmiş tasarım sayesinde, veriler bağlı cihazlara ulaşmak için birden fazla noktadan geçmek zorunda kalsa bile hızlı ve kararlı bir WiFi deneyimi sunuluyor. ZenWiFi, özel tasarım antene yer veren dikey bir kasaya ve sinyal gücünü optimize eden ve daha iyi hava akımı sağlayan bir devre kartına sahip. Bu da termal performansı artırıp güvenilir kullanım sunuyor.

510 metre kareye kadar kapsama alanına sahip ZenWiFi AX, 6600 Mbps’ye kadar toplam veri hızı ile en yeni WiFi 6 standardını taşıyor. Dört çekirdekli işlemci, WiFi 6’nın tüm potansiyel performansını sunarak, yoğun ağ ortamları için uygun bir çözüm sunuyor. ZenWiFi AC, 3000 Mbps’ye kadar toplam veri hızı ile en yeni WiFi 5 (802.11ac) standardını taşıyor ve 500 metre kareye kadar (yaklaşık 4 oda) kapsama alanı sağlıyor. 

ZenWiFi, Trend Micro tarafından desteklenen ömür boyu ücretsiz AiProtection Pro çözümüyle birlikte geliyor. Bu dahili güvenlik çözümü ağ ve tüm bağlı cihazlar için için kapsamlı ve kusursuz bir koruma sağlıyor. ZenWiFi sisteminin kullanım ömrü boyunca ücretsiz olan çözüm düzenli güncellemelerle sürekli ağ güvenliği sağlıyor. Çocukların güvenliği için ebeveyn kontrolü özelliklerine de sahip olan çözüm, internet kullanımını kolayca yönetme olanağı sunuyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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