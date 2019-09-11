ASUS, yeni konsol oyuncu monitörünü duyurdu
ASUS, 31,5 inç boyutundaki 4K (3840 x 2160) konsol oyuncu monitörü CG32UQ’yu duyurdu.
Yeni monitör; Xbox One X, PS4 Pro ve Nintendo Switch ile uyumlu. Özellikle konsol oyuncuları için tasarlanan ilk ASUS monitör olan CG32UQ, %95 DCI-P3 renk gamı ve DisplayHDR 600 sertfikasıyla birlikte HDR teknolojisini sunuyor. Oyunlar, yüksek kontrast ve renk performansı sayesinde daha iyi şekilde görüntüleniyor. AMD Radeon FreeSync oyunlarda akıcı görüntüler sağlarken, GameFast giriş teknolojisi ise giriş gecikmesini azaltarak hareketlerin HDMI üzerinden bağlanan konsollar ve diğer cihazlardan monitöre çok daha çabuk aktarılmasını sağlıyor.
ASUS CG32UQ, konsollara yönelik özellikleriyle konsol oyunculuğu için yeni bir standart belirliyor. Bu özellikler arasında parlaklık ayarı, giriş kaynağı ve diğer seçenekleri kontrol etmeye yarayan bir uzaktan kumanda ve kontrol cihazlarını kolayca şarj etme imkanı veren USB bağlantı yuvası yer alıyor. Bunlara ek olarak, Halo Sync özelliğiyle ekrandaki içeriğin renklerine uyum sağlayan ortam ışıklandırması, oyun atmosferine daha yoğun bir şekilde kapılmanızı sağlıyor.
ASUS CG32UQ; 4K çözünürlük, HDR10 desteği ve VESA DisplayHDR 600 sertifikasıyla yüksek görüntü kalitesi sunuyor. 10 bit renk ile sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %95’ini kapsayan monitör, sRGB’den çok daha geniş bir renk yelpazesine sahip. Bölgesel ışık kısma özelliği, derin siyahlar ve 600 cd/m2’ye ulaşan parlak beyazlar oluşturuyor.
Rakip televizyonların oyun kontrol cihazlarından gelen sinyalleri yakalaması yaklaşık 27-50 milisaniye sürerken, GameFast giriş teknolojisine sahip CG32UQ bu gecikmeyi 13 milisaniyeye kadar düşürüyor.
AMD Radeon FreeSync teknolojisi, monitörün yenileme hızıyla ekran kartının ve konsolun kare hızını eşleyerek ekranda yırtılma olmasını engelliyor. Performans en yüksek yenileme hızının altına düştüğünde yaşanan takılmalar da azaltılıyor. Bu durum en güçlü masaüstü bilgisayarlar ve Xbox One X’te 4K oyun oynarken sıklıkla yaşanabiliyor.
ASUS CG32UQ, ASUS Audio Wizard sayesinde FPS, yarış ve savaş oyunları gibi oyun türlerinde kullanıcıların en iyi ses performansını elde etmesini sağlayan dört özel oyun sesi profili sunuyor. Filmler için de ayrı bir mod bulunuyor.
ASUS CG32UQ, üzerindeki iki USB 3.0 girişiyle çevre birimlerini bağlamak ve şarj etmek için imkan veriyor. Şarj için ayrılan bu girişler sayesinde kullanıcılar kontrol cihazlarını şarj edebiliyor veya pili azalan telefonlarını takabiliyor.
Odanın bir tarafında koltuğa uzanırken rahatlık sağlamak için CG32UQ kullanışlı bir uzaktan kumandayla birlikte geliyor. Bu kumanda ile hızlı ve kolay bir şekilde parlaklık ayarlanabiliyor, giriş kaynağı değiştirilebiliyor ve ekran üzerinden diğer işlevler kullanılabiliyor.
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