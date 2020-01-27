Asus, yeni ekran kartlarını ortaya çıkardı

Bu yeni kart tasarımlarının özel PCB’leri, güç tasarımları ve soğutma sistemleri, AMD’nin yeni yonga setiyle bir araya gelerek, referans tasarımdan daha yüksek performans sunuyor. 1080p çözünürlükte yüksek kare hızları isteyen oyuncular, aradıkları her şeyi ASUS Radeon RX 5600 XT ekran kartı modellerinde bulacak.

ROG Strix

ROG Strix Radeon RX 5600 XT, 1080p oyunlar için rakipsiz özelliklerle donatıldı. PCB yüzeyindeki bileşenler Auto-Extreme Teknolojisi ile hassas bir şekilde lehimlendi. GPU ise MaxContact özelliği ve büyük bir soğutma bloğu ile soğutuluyor. Üst kısımdaki üç fan yeni Eksen Teknolojisi tasarımımızdan yararlanıyor. Bu fanlar bir önceki nesilde sektöre liderlik eden fanların da önüne geçiyor.



ASUS TUF Gaming

TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO, soğutmayı üst düzeye taşıyan üç güçlü fana sahip. Auto-Extreme üretim süreciyle üretilen kartlar, PCB’nin eğilmesini önleyen sağlam bir arka plakaya ve çift rulmanlı fanlara sahip. Tüm bu bileşenler TUF ürünleriyle uyum için zorlu testlerden geçiriliyor. TUF Gaming X3 EVO süper soğutma özelliklerine sahip bir ekran kartı.

ASUS Dual

Sıcaklıkları kontrol etmek için eksen teknolojili iki fan havayı dev soğutma bloğuna iletirken, Auto-Extreme teknolojisi de genel güvenilirlik sağlıyor. Bu da hemen takıp oyun oynamaya başlayacağınız güçlü bir sistem oluşturmanızı sağlıyor.



