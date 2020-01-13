ASUS, yeni Dual GeForce RTX 2070 MINI ekran kartını duyurdu. Bu yeni GPU, Intel NUC 9 Extreme Kit ve Intel NUC 9 Pro Kit modellerinin yanı sıra diğer küçük boyutlu çözümler için özel olarak tasarlandı.

ASUS Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Multimedya İş Birimi Genel Müdürü Kent Chien, “Intel’in tasarımında yer vereceği GPU çözümü içini bize başvurmasından mutluyuz. Bu kadar küçük boyutların içine sığdırdığımız performanstan da memnunuz.” dedi. “Intel NUC ekibinin, mini PC ekosistemine üst seviye yenilikçi grafik çözümleri sunmak için ASUS ile birlikte çalışmaktan heyecan duyduğunu belirten Intel NUC Genel Müdürü Joel Christensen, sözlerini şöyle tamamladı: “Küçük boyutlu çözümlerdeki yüksek performans, müşterilerimize fırsatlar sunuyor.”









Kompakt tasarım

Intel ile yakın çalışan ASUS, Intel NUC 9 Extreme Kit ve Intel NUC 9 Pro Kit’e tam olarak uyan kompakt bir ekran kartı geliştirdi. Kartın ön koruması, soğutma bloğu ve ısı borusu dağılımı, sıcaklığı kontrol altında tutmak için kasanın ağ yapılı yan panelinden olabildiğince fazla faydalanacak şekilde olarak tasarlandı. Ayrıca daha da fazla soğutma avantajı için yüksek statik basınç oluşturan iki adet eksen teknolojili fana yer verildi. Üst seviye ROG ekran kartları için üretilen eksen teknolojili fanlar, daha uzun kanatlara yer verebilen küçük yuvaya ve havayı soğutma bloğunun içinden verimli bir şekilde geçiren bariyer halkasına sahip. Burada kullanılan verimli soğutma çözümü, GPU sıcaklığını büyük ekran kartlarından bile daha düşük seviyeye getirebiliyor.

Auto-Extreme teknolojisi

Auto-Extreme teknolojisi, endüstride yeni standartlar belirleyen ve tüm lehim işlemlerinin tek seferde yapılmasını sağlayan bir otomatik üretim süreci. Bu süreç, bileşenler üzerindeki termal zorlanmayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden, üretimde güç tüketimini azaltan, daha güvenilir bir ürün ortaya çıkıyor.

ASUS Dual GeForce RTX 2070 MINI ekran kartı tüm dünyada 8 Ocak 2020 tarihinde piyasaya çıkacak.

ASUS Dual GeForce RTX 2060 MINI ve GTX 1660 SUPER modellerinin ise 2020’nin ilk çeyreği içinde piyasaya çıkması bekleniyor.