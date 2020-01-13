ASUS, yeni bilgisayarı Mini PC PN62’yi duyurdu

En yeni 10. Nesil Intel Core işlemcilere ve yüksek hızlı 2666 MHz DDR4 bellek desteğine sahip olan Mini PC PN62, masada az yer kaplayan tasarımı sayesinde geleneksel bilgisayarların sığmadığı dijital tabela veya ev sinema sistemleri gibi yerlerde kullanım için uygun bir ürün.

WiFi 6 (802.11ax) ağ standardı ile kalabalık ortamlarda bile yüksek hızı veri aktarımı yapabilen cihaz, Power Delivery (PD) destekli USB-C bağlantı noktasıyla da tek kablo üzerinden veri, güç ve DisplayPort işlevini iletebiliyor. Mini PC PN62 ayrıca bir kızılötesi sensöere de sahip. Ön kısımda iki mikrofon dizisine yer veren ürün Microsoft Cortana ile uygulamaları sesle kontrol etme imkanı sunuyor.

ASUS Mini PC PN62, günlük kullanımda önceki işlemci platformlarına göre %3,4 daha fazla performans sağlayan 10. Nesil Intel Core işlemcilerle donatıldı. Ürün bu işlemciyle çeşitli kullanım senaryolarında akıcı ve hızlı bir deneyim sunuyor.

ASUS Mini PC serisinin bu en yeni üyesi, DDR4 2133 MHz belleklere göre 1,25 kat daha hızlı olan DD4R 2666 MHz belleklere sahip.

Özenli hatlara ve fırça desenli şık kaplamaya sahip modern tasarımıyla ASUS Mini PC PN62 ev, ofis ve perakende ortamlarına kolayca uyum sağlıyor. 115 mm x 115 mm x 49 mm boyutları ve 0,62 litre hacmiyle küçük ve hafif yapıdaki ürün hemen her yere sığıyor, hatta alandan tasarruf eden hepsi bir arada çözüm için VESA montaj parçasıyla bir ekranın arkasına bile takılabiliyor.

Kayarak açılan kasa tasarımı sayesinde yalnızca bir tornavida kullanarak iki adımda M.2 SSD, 2,5 inç HDD veya SSD ya da bellek eklemek de mümkün. Kendilerine özgü bir sistem kurmak isteyen tüketiciler için de kısıtlı donanıma sahip bir sürüm bulunuyor.

ASUS Mini PC PN62 ön kısımda bulunan Battery Charging 1.2 özellikli USB 3.1 Gen 2 Type-C girişi ve eski cihazlara, ek ekranlara veya birden fazla ağ bağlantısına destek verecek şekilde yapılandırılabilir bir giriş de dahil olmak üzere çok sayıda bağlantı noktasıyla geniş olanaklar sunuyor. Bu yeni makine, WiFi 6 (802.11ac) ile yüksek hızlı kablosuz bağlantı olanağı da sağlıyor.

USB Güç Dağıtımına destek veren Mini PC PN62, bağladığınız telefon veya aksesuarları şarj edebiliyor, ayrıca desteklenen ekran veya başka bir cihazdan güç alabiliyor. Ayrı bir güç adaptörü ihtiyacı ortadan kalkınca çalışma alanları da kablo karmaşasından kurtuluyor.

Etkileyici görüntüler: 4K UHD çözünürlük ve çift ekran desteği

Entegre Intel UHD Graphics ile gelen ASUS Mini PC PN62, etkileyici 4K UHD çözünürlükte video ve görüntü izlemek için hazır. Çift ekran desteği sayesinde çalışma alanını birden fazla monitörle genişletip daha verimli ve üretken bir ortam elde etmek de mümkün.

Üstün enerji verimliliği: Çevreye etkiyi ve kullanım maliyetini azaltıyor

ASUS Mini PC PN62'nin enerji verimliliği sağlayan tasarımı çevreye etkiyi azaltırken iş yerlerinde kullanım maliyetlerinin düşmesine de yardımcı oluyor. Doğa dostu ASUS Mini PC serisi, Energy Star da dahil olmak üzere bilgisayar endüstrisinin en üst düzey çevre sertifikalarını taşıyor. Mini PC PN62 boştayken yalnızca 8,14 W güç harcıyor. Ayrıca boştayken 21,5 dB, tam yükteyken de 37,8 dB gürültü seviyesiyle neredeyse bir fısıltı kadar ses çıkarıyor.