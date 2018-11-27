Asus VivoBook 14 sahneye çıktı
Son zamanlarda akıllı telefonlarda sıkça gördüğümüz çerçevesiz ekran teknolojisi dizüstü bilgisayarlara da geliyor. Asus VivoBook 14, ekran-kasa oranı ile dikkat çekiyor.
Tasarımıyla dikkat çeken Asus VivoBook 14, donanım özellikleri bakımından da güçlü. İnce bir tasarıma sahip olan laptop kullanıcılara hitap eden uygun bir ekran-kasa oranı sahip. 14 inçlik ekranın görüntü kalitesi farklı açılardan bakılsa da bozulmuyor. 5.7mm ekran çerçeveleri sayesinde ekran-kasa oranı da yüzde 87 civarında görülüyor.
Çerçevenin ince yapıda olması sebebiyle tasarım oldukça kompakt bir hale gelmiş. 322.4 x 210 x 17.7mm kasa ölçülerine sahip olan laptop 1.4kg ağırlığında.
Intel Core i7 işlemcisinden gücünü alan cihazın 16 GB Ram ve 552 GB'a kadar SSD seçenekleri bulunuyor. Bluetooth 4.2 Wifi AC bağlantılarını destekleyen USB Tip-C, USB 3.0, HDMI gibi çıkışların bulunduğu modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle