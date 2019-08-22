ASUS, üç yeni X299 anakart tanıttı

Yenilenen anakartların temel özellikleri arasında, ek güç fazlarına sahip gelişmiş güç devreleri, daha hızlı RAM desteği, CPU üzerinde Intel Virtual RAID (VROC) desteği, daha iyi ağ bağlantısı ve USB bağlantısı yer alıyor. Her üç model de sisteminiz için en uygun frekansı ve voltaj ayarlarını bulmak için CPU’yu otomatik olarak ayarlayan AI Hız Aşırtma özelliğine sahip.

ROG Rampage VI Extreme Encore

ROG Rampage VI Extreme Encore, EATX biçiminde şık bir anakart. ROG Armor’un üzerindeki Infinity Lightning holografik hatlar daha ilk bakışta kendine hayran bırakıyor. Ana M.2 yuvaları, giriş çıkış kalkanı ve ses sinyali bileşenleri aynı malzemeyle güçlendiriliyor. 1,77 inç boyutundaki LiveDash OLED ekran POST kodları, sistem bilgileri veya özel görseller gösterebiliyor. Daha sade bir görünüm için, ekran ve dahili aydınlatma tamamen kapatılabiliyor. Tek parçadan oluşan arka plaka, kartın büyük kısmını kaplayarak fazladan ısı dağıtımı ve yapısal destek sağlıyor. Tüm ana PCIe yuvaları SafeSlot metal desteğiyle korumaya alınıyor. Böylece büyük ekran kartları rahatlıkla takılabiliyor.

Extreme Encore, Intel Core X serisinin en güçlü yongalarıyla bile hız aşırtma yapabiliyor. Burada 16 güç fazı devreye giriyor. Intel Core X serisi işlemciler hız aşırtma uygulandığında çok fazla güç çekebildiğinden, sağlam pimli ProCool II yedek güç bağlantıları ile akım kapasitesi artırılıyor ve iletim kaybı azaltılıyor. Isı borusuyla bağlı soğutma bloklarının altında yer alan VRM, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda çalışan iki adet kompakt fanla soğutuluyor. Alandan tasarruf eden DIMM.2 modülünde, buraya yerleştirilen NVMe cihazlarını da soğutan bir soğutma bloğu bulunuyor.





Üst düzey bir masaüstü işlemci alma sebeplerinin arasında, ulaşılabilecek yüksek bant genişliği de var. Extreme Encore, kullanıcıların dört kanallı kontrolcüye sahip, 4266 MT/sn hız ulaşabilen 256 GB RAM’den yararlanmalarını sağlıyor. Özel OptiMem III iyileştirmeleri de hız aşırtma tutkunlarının RAM’lerinin sınırlarını zorlamasına yardımcı oluyor.

Yeni çıkacak Intel Core X serisindeki ekstra veri yolları, dahili NVMe depolama cihazı desteğinin dörde çıkarılmasını sağladı. Böylece, tercihe bağlı kullanılan Intel VROC teknolojisiyle birlikte devasa NVMe RAID dizilimleri çalıştırmak ve saniyede onlarca GB veri aktarımı yapmak mümkün oluyor. Ana soğutma bloğunun altında iki adet M.2 yuvası yer alırken DIMM.2 yuvası ise 110 mm uzunluğundaki yükseltme kartıyla iki adet sürücü alabiliyor. Uyumlu yongalarla birlikte kullanıldığında üç x16 PCIe yuvasını x16/x16/x8 şeklinde çalıştırmak mümkün. Böylece yüksek hızlı çok GPU’lu uygulamalar, büyük derin öğrenme görevleri ve ağır 3D görüntü işleme çalışmalarının üstesinden gelinebiliyor. USB 3.2 Gen 2x2 bağlantısı uygun cihazlara 20 Gbps bant genişliği sağlıyor.

Extreme Encore’da TB’larca veriyi ağ üzerinde kolayca dağıtmak için Aquantia 10 Gbps Ethernet kontrolcüsü ve güvenilir Intel Gigabit Ethernet yongası bulunuyor. Kablolardan kurtulup verileri havadan göndermek gerektiğinde ise Intel AX200 Wi-Fi 6 adaptörü 2,4 Gbps hıza ulaşabiliyor.

Extreme Encore’da toplam dört adet RGB LED şerit bulunuyor. İkisi standart başlıklarda diğer ikisi ise adreslenebilir Gen 2 RGB başlıklarında yer alan bu şeritler, bağlı cihazlarda kaç adet LED bulunduğunu tespit ederek efektleri önceden ayarlıyor ve özel tasarım yapmayı kolaylaştırıyor. Birlikte gelen ASUS Fan Genişleme Kartı II’de üç adet ekstra RGB şerit başlığı ve genişleme için NODE giriş ve çıkışları bulunuyor. Bu karttaki ekstra RGB LED başlıkları uygun kablolarla RGB LED fanlara da destek veriyor. ASUS’a ait NODE bağlantısı, kontrol ve takip için uyumlu donanımların bağlanmasını sağlıyor.

Extreme Encore’daki SupremeFX S1220 ses devrelerinde özel kulaklık amplifikatörü, Japon üretimi kapasitörler ve sinyal bütünlüğünü koruyan ayrı PCB katmanları yer alıyor. Eklenen DTS Sound Unbound özellikleri sayesinde, uyumlu oyunlar oynandığında oyuncu her nesnenin konumunu nerede olursa olsun hassas bir şekilde algılayabileceği bir ses alanının içine dalıyor.

ROG Strix X299-E Gaming II

Başta oyuncular olmak üzere bilgisayar meraklılarının anakartlarda beklediği belli başlı özellikler bulunuyor. Bunlar arasında sağlam performans, kolay hız aşırtma, şık görünüm ve fazlalık olmayan yararlı özellikler bulunuyor. ROG Strix X299-E Gaming II bu reçeteye uyuyor.

Siber metin desenli şık açılı hatlar ve pürüzsüz kaplama bir araya gelerek, kendi başına veya RGB LED aydınlatmayla harika görünen farklı bir görünüm oluşturuyor. Giriş çıkış kalkanındaki yarı saydam ROG logosu, ışıkla aydınlatıldığında akrilik isim plakasında daha fazla siber metin deseninin açığa çıkmasını sağlıyor. CPU soketinin hemen altında yer alan 1,3 inç boyutundaki LiveDash OLED ekran, sistem bilgilerini göstermeye yarıyor.

Strix X299-E Gaming II, işlemciyi beslemek ve hız aşırtma yapmak için 12 güç fazlı bir VRM kullanıyor. Güç dağıtım bileşenleri için kullanılan soğutma sistemi, arasından bir ısı borusu geçen iki parçalı bir soğutma bloğundan ve yüksek güç kullanımı sırasında devreye giren 40 mm fandan meydana geliyor. İşlemcinin hızını artırmak isteyen kullanıcılar AI Hız Aşırtma özelliği ile en iyi ayarları bulabiliyor.

İşlemciye hız aşırtma yapıldığında güç bağlantıları sorun yaşayabiliyor. Bu durumda, sağlam çekirdekli pimlere sahip yedek 12 V ProCool II bağlantıları daha fazla akım sağlıyor. İki sütundan oluşan dört DIMM ile 256 GB RAM desteği veriliyor. 4266 MT/sn ve ötesi hızlardaki modüller yuvalara kolayca yerleştirilebiliyor.

Strix X299-E Gaming II’nin üç PCIe yuvası da SafeSlot özelliğine sahip. Böylece birden fazla GPU kullanılan sistemler kolayca destekleniyor. Üç adet M.2 yuvasına 110 mm uzunluğunda hızlı NVMe cihazları yerleştirilebiliyor. Bunların tümü kendilerine ait soğutma bloklarına sahip ve PCIe x4 bağlantısını kullanıyorlar. Intel VROC desteği ile sunucunun bu tarafında en yüksek depolama aktarım hızları için birden falza NVMe kullanılması sağlanıyor. Arka tarafta Type-C™ ve Type-A biçimlerindeki USB 3.2 Gen 2 bağlantıları bulunurken ön panel için de bir başlık yer alıyor.

Realtek 2,5 Gbps ve Intel Gigabit Ethernet adaptörü iletişim görevini üstleniyor. Ayrıca 2,4 Gbps’e kadar kablosuz bant genişliği sunan Intel Wi-Fi 6 AX200 adaptör ve Bluetooth® 5.0 desteği bulunuyor.

Strix X299-E Gaming II iki adet standart RGB LED şerit başlığına ek olarak adreslenebilir Gen 2 RGB LED şeritleri içinde bir çift bağlantıyla geliyor. NODE girişi ise uyumlu bileşenlerin takip ve kontrol edilmesini sağlıyor.

Strix X299-E Gaming II’de ek bir dizi kullanışlı özellik de bulunuyor. FlexKey sayesinde reset düğmesini aydınlatma efektlerini açıp kapatmak veya aygıt yazılımına doğrudan girmek için kullanmak mümkün. SupremeFX S1220A ses sistemi ise kendi koruma kalkanının yanı sıra Japon üretimi kapasitörler gibi özelliklere sahip. Ayrıca Sonic Studio III ve DTS® Sound Unbound özellikleri de bulunuyor.

Prime X299-A II

Rampage ve Strix anakartlar, yüksek performanslarına yakışan şık görünümlere ve lüks özelliklere sahip olsa da bazı kullanıcılar gösteriş ve fazla özellikler yerine doğrudan sonuçlara öncelik veriyor. Üst düzey Intel Core X serisi işlemciler kullanılanlar da dahil hiçbir bilgisayar için aşırı harcama yapmak gerekmiyor. Çoğu zaman en önemli özellikler sağlamlık, güç ve sadelik oluyor. Sade ve sağlam bir X299 anakart arayanlar için ASUS Prime X299-A II ön plana çıkıyor.

Üç yeni model arasından en uygun fiyatlı olan X299-A II,12 güç fazı, tamamen dijital VRM’i ve ProCool II yedek güç bağlantısı ile en üst düzey Intel Core X serisi işlemcilerin üstesinden gelebiliyor. Daha üst seviye ASUS anakartlarda olduğu gibi bu anakartta da üç adet PCIe x16 SafeSlot bulunuyor. Böylece SLI™ veya CrossFireX™ şeklinde birden fazla ekran kartına destek veriliyor. Dört kanallı sekiz adet RAM yuvası da 4266 MT/sn hızda 256 GB’a kadar bellek alabiliyor. Ayrıca üç adet PCIe x4 M.2 yuvası bulunuyor. Bu model gerekli donanımlarla Intel VROC yapılandırmalarına da destek veriyor.

Beyaz ve gümüş renkli hatlar ve soğutma blokları X299-A II’ye her sisteme uygun sade bir görünüm katıyor. Sistemini RGB LED ile zenginleştirmek isteyenler için de kartın doğal gölgeleri renkli ışık altında harika görünüyor. Standart LED şeritleri bir çift uygun başlığa takılabiliyor. Uyumlu adreslenebilir şeritler için adreslenebilir Gen 2 RGB başlık sayesinde de şık aydınlatma elde edilebiliyor.

Prime X299-A II bir yönüyle gösterişli kardeşlerinin önüne geçiyor. Bu model daha çok profesyonel kullanıcılara yönelik olduğundan üzerine bir adet Thunderbolt™ 3 başlığı eklendi. Böylece, tercihe bağlı sunulan ASUS ThunderboltEX3 kartıyla yeni nesil çevre birimleri kullanılabiliyor. Özellikle ses ve video ekipmanları Thunderbolt 3'ün düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliğinden faydalanıyor. X299-A II bu sayede AV stüdyolarının merkezine yerleşebiliyor. USB 3.2 Gen 2 ve USB 2.0 çevre birimleri bu biçimlerdeki çok sayıda girişe bağlanabiliyor. Ses keyfi ise DTS:X Ultra 3D ses konumlandırma ile zenginleştirilen Realtek S1220A Codec ile sağlanıyor.