Asus, Tinker Edge T modelini duyurdu

Bu dahili makine öğrenimi hızlandırıcısıyla birlikte Tinker Edge T, her işlem biriminde yalnızca 0,5 watt güç harcayarak saniyede dört tera-işlem (TOPS) gerçekleştirebiliyor. TensorFlow Lite modelleri için de uygun olan cihaz, sık kullanılan makine öğrenimi modellerini derleyip çalıştırmayı da kolaylaştırıyor.

NXP i.MX 8M işlemci

Dört çekirdekli ARM tabanlı güçlü ve modern NXP i.MX 8M işlemci sayesinde Tinker Edge T grafik, makine görüşü, video, ses, konuşma ve güvenlik uygulamaları için sağlam bir çözüm sunuyor. Tinker Edge T’de yer alan 4. nesil düşük güç tüketimli DDR DRAM teknolojisine sahip 1 GB LPDDR4 çift kanal bellek, gelişmiş sistem performansı ve verimliliği için daha yüksek hız ve daha da düşük güç tüketimi sağlıyor. Tinker Edge T’de ayrıca dahili 8 GB eMMC bellek SD 3.0 arayüzü yer alıyor. Bu arayüz işletim sistemleri, uygulamalar ve depolama için daha yüksek okuma ve yazma hızları sunuyor.

Çoğu SBC anakartı yalnızca 15 watt (5V 3A) güç tasarımına sahiptir. Bu da birden fazla cihaz bağlandığında sistemlerin ve cihazların kararsız çalışmasına neden olur. Bazı SBC’ler ise giriş çıkışların performansını azaltan güç tasarımlarına sahiptir. Tinker Edge T’nin özel güç tasarımı, DC güç kaynağıyla birlikte toplam 45 watt güç sağlayabiliyor. Böylece, birden fazla cihaz bağlandığında bile sistemin kararlı çalışması sağlanıyor ve giriş çıkışlardan tam performans elde ediliyor. Ayrıca, sağlanan akım ve voltajda büyük değişimler olduğunda otomatik devreye giren özel güç koruma tasarımı da kartı ve bağlı tüm cihazları etkili bir şekilde koruyor.

Geliştiriciler için daha fazla bağlantı seçeneği

Tinker Edge T zengin bir giriş çıkış arayüzüne sahip. Monitörler ve dokunmatik ekranlar için bir adet MIPI-DSI bağlantısı; derinlik ölçümü, akıllı otomatlardaki QR kodlu ödeme sistemleri ve etkileşimli reklamlar gibi uygulamalarda bilgisayar görüşünü kullanmaya yönelik kameralar için iki adet MIPI-CSI bağlantısı yer alıyor.

Geliştiricilere yönelik bir tasarıma sahip olan Tinker Edge T, bu alana ilk kez ilgi gösterenler ve deneyimli kişilere üst düzey bir deneyim yaşatmak için dikkatlice düşünülmüş özelliklerle donatıldı. Örneğin geliştiriciler programlanabilir LED’lerle sistem bildirimleri ve durum göstergeleri yapabiliyor. Renk kodlu GPIO başlığı ise ilgili pim başlıklarının kolayca tanınmasını sağlıyor.

Tinker Edge T’de tam boy HDMI bağlantı noktası, USB Type-A, USB Type-C, gigabit LAN ve internet bağlantısı için entegre WiFi ve Bluetooth yer alıyor.

Birden fazla platformda kullanılabilen araçlar

ASUS kullanıcılara, Tinker Edge T’ye makine öğrenimi modellerini kolayca kurmalarını sağlayan güçlü bir API ve SDK sunuyor. Böylece görüntü sınıflandırma ve nesne tespiti gibi uygulamalar geliştirilmesinin önü açılıyor. Tinker Edge T farklı platformlara uygun bir işletim sistemi yükleme aracıyla geliyor. Bu araç kullanıcılara, işletim sistemini SD kartlara ve USB sürücülere yükleme imkanı vererek sistemi hızla kullanmaya başlama fırsatı sunuyor.