ASUS, taşınabilir monitörü ZenScreen Touch’u tanıttı

ZenScreen Touch, her bakış açısından canlı ve keskin görüntüler sağlayan Full HD çözünürlüğe sahip bir IPS ekrana sahip olmasıyla göze çarpıyor. Hızlı tepki veren 10 nokta dokunmatik ekran, kaydırma, sürükleme ve kıstırma hareketlerine destek vererek kullanıcıların işlerini daha zahmetsiz, kolay ve verimli bir şekilde halletmelerini sağlıyor. IPS ekran ayrıca ZenScreen Touch uygulamasına da destek veriyor. Bu uygulama, Android telefonlardaki uygulamaları ekranda görüp kontrol etme imkanı sağlayarak büyük ekranda üretkenliği artırıyor.

ZenScreen Touch, sahip olduğu USB-C ve Mikro HDMI bağlantı noktalarıyla dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları, tabletler ve kameralar dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarla rahat bağlantı imkânı sunuyor. Monitör, 4 kullanıcıların daha uzun üretkenlik ve eğlence seansları almalarını sağlayan, tam şarjla 4 saatlik kullanım ömrüne sahip yerleşik 7800mAh pile sahip.

10 nokta çoklu dokunmatik kapasitif ekran

ZenScreen Touch’ın ekranı, 10 noktalı çoklu dokunma özelliğine ve tam Windows 10 uyumluluğuna sahip. 15,6 inçlik ekran, en iyi sinema izleme deneyimi için 16:9 en boy oranına sahipken, W-LED arka plan aydınlatmalı mat IPS panel ise aydınlık ortamlarda rahat görüntüleme için 700:1 kontrast değeri sunuyor.

ZenScreen Touch mobil uygulaması

ZenScreen Touch, uygulamaların Android telefonlardan görüntülenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan ZenScreen Touch mobil uygulaması ile çalışmak üzere tasarlandı. Bu büyük ölçek, herhangi bir içeriği daha büyük olarak görüntülemenin yanı sıra, belgeleri, fotoğrafları ve videoları düzenlemek gibi karmaşık görevler için yeterli bir çalışma alanı sunuyor. ZenScreen Touch, daha iyi bir mobil kullanıcı deneyimi için isteğe bağlı olarak sanal Android menü düğmelerini (Geri, Ev, Son ve Dönme) destekliyor.

USB-C ve Micro HDMI bağlantılar

ZenScreen Touch, hem DisplayPort hem de USB 3.0 için tek bir kablo üzerinden destek sağlayan, DisplayPort Alternatif Modu'nu destekleyen ve çok çeşitli USB 3.0 ile uyumluluk sağlayan cihazlarla rahat ve sürücüsüz kullanım sağlayan hibrit sinyalli USB Type-C bağlantı özelliğine sahiptir. Micro-HDMI desteği de veren ZenScreen Touch; dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, kameralar ve oyun konsolları gibi birçok cihazdaki içeriği görüntüleyebiliyor, istediğiniz yerde en iyi iş ve eğlence deneyimini yaşamanız için geniş görüntü olanağı sunuyor.

Uzun ömürlü dahili 7800mAh batarya

ZenScreen Touch’da tek bir şarjla dört saate kadar çalışma sağlayan yerleşik 7800mAh pil bulunuyor. ZenScreen Touch, bu sayede bağlı olduğu cihazın bataryasını tüketmiyor ve uzun bir çalışma süresi sunuyor.