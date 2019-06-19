ASUS, taşınabilir monitörü ZenScreen Touch’u tanıttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriASUS, taşınabilir monitörü ZenScreen Touch’u tanıttı
GeriTeknoloji ASUS, taşınabilir monitörü ZenScreen Touch’u tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.06.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

ASUS, taşınabilir monitörü ZenScreen Touch’u tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASUS, taşınabilir monitörü ZenScreen Touch’u tanıttı

ASUS, yeni 15,6 inçlik taşınabilir Full HD monitorü ZenScreen Touch'ı duyurdu. 900 gram ağırlığa ve 9 mm inceliğe sahip taşınabilir monitör, dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha fazla verimlilik için ekstra bir ekran ve akıllı telefon kullanıcıları için daha büyük bir görünüm sunuyor.

ZenScreen Touch, her bakış açısından canlı ve keskin görüntüler sağlayan Full HD çözünürlüğe sahip bir IPS ekrana sahip olmasıyla göze çarpıyor. Hızlı tepki veren 10 nokta dokunmatik ekran, kaydırma, sürükleme ve kıstırma hareketlerine destek vererek kullanıcıların işlerini daha zahmetsiz, kolay ve verimli bir şekilde halletmelerini sağlıyor. IPS ekran ayrıca ZenScreen Touch uygulamasına da destek veriyor. Bu uygulama, Android telefonlardaki uygulamaları ekranda görüp kontrol etme imkanı sağlayarak büyük ekranda üretkenliği artırıyor.

ZenScreen Touch, sahip olduğu USB-C ve Mikro HDMI bağlantı noktalarıyla dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları, tabletler ve kameralar dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarla rahat bağlantı imkânı sunuyor. Monitör, 4 kullanıcıların daha uzun üretkenlik ve eğlence seansları almalarını sağlayan, tam şarjla 4 saatlik kullanım ömrüne sahip yerleşik 7800mAh pile sahip. 

10 nokta çoklu dokunmatik kapasitif ekran

ZenScreen Touch’ın ekranı, 10 noktalı çoklu dokunma özelliğine ve tam Windows 10 uyumluluğuna sahip. 15,6 inçlik ekran, en iyi sinema izleme deneyimi için 16:9 en boy oranına sahipken, W-LED arka plan aydınlatmalı mat IPS panel ise aydınlık ortamlarda rahat görüntüleme için 700:1 kontrast değeri sunuyor. 

ZenScreen Touch mobil uygulaması

ZenScreen Touch, uygulamaların Android telefonlardan görüntülenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan ZenScreen Touch mobil uygulaması ile çalışmak üzere tasarlandı. Bu büyük ölçek, herhangi bir içeriği daha büyük olarak görüntülemenin yanı sıra, belgeleri, fotoğrafları ve videoları düzenlemek gibi karmaşık görevler için yeterli bir çalışma alanı sunuyor. ZenScreen Touch, daha iyi bir mobil kullanıcı deneyimi için isteğe bağlı olarak sanal Android menü düğmelerini (Geri, Ev, Son ve Dönme) destekliyor. 

USB-C ve Micro HDMI bağlantılar

ZenScreen Touch, hem DisplayPort hem de USB 3.0 için tek bir kablo üzerinden destek sağlayan, DisplayPort Alternatif Modu'nu destekleyen ve çok çeşitli USB 3.0 ile uyumluluk sağlayan cihazlarla rahat ve sürücüsüz kullanım sağlayan hibrit sinyalli USB Type-C bağlantı özelliğine sahiptir. Micro-HDMI desteği de veren ZenScreen Touch; dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, kameralar ve oyun konsolları gibi birçok cihazdaki içeriği görüntüleyebiliyor, istediğiniz yerde en iyi iş ve eğlence deneyimini yaşamanız için geniş görüntü olanağı sunuyor. 

Uzun ömürlü dahili 7800mAh batarya

ZenScreen Touch’da tek bir şarjla dört saate kadar çalışma sağlayan yerleşik 7800mAh pil bulunuyor. ZenScreen Touch, bu sayede bağlı olduğu cihazın bataryasını tüketmiyor ve uzun bir çalışma süresi sunuyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?