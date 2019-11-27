ASUS, Taipei'de yeni kurumsal genel merkez yerleşkesini açtı

Fotoğraflar: ASUS

LEED değerlendirmelerinde binanın konumu, toplu taşıma araçlarına yakınlığı, enerji ve su verimliliği, sürdürülebilir bina malzemeleri ve kaynaklarının kullanımı, iç mekan ortamının atmosferi ve kalitesi, inovatif özellikleri gibi birçok kritere göre yapılıyor.

ASUS aslan dans kulübü tarafından gerçekleştirilen geleneksel dans performansı ve vurmalı çalgılar topluluğu dinletisiyle şenlikli bir hal alan açılış töreninde, ASUS Başkanı Jonney Shih, U.S. Green Building Council (USGBC) Kıdemli Başkan Yardımcısı Mili Majumdar tarafından takdim edilen LEED sertifikası amblemini teslim aldı. Başkan Shih şöyle konuştu: "Otuz yıl önce, ASUS dünyanın en iyi teknolojilerini yaratma misyonuyla kuruldu. Kendimizi bu misyona adayarak birçok etkili inovasyon geliştirdiğimiz bu otuz yılı heyecanımızı kaybetmeden geçirdik. Yeni binamızın açılışı, tüm ASUS ailesinin tarihinde sembolik bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasıyla birlikte, aile olarak bir araya gelip yeni AIoT çağına önderlik eden bir inovasyon kaynağı olarak büyüyeceğiz. Herkes için kolayca erişilebilen, samimi ve mutluluk kaynağı akıllı bir yaşam oluşturmak için inanılmazın peşinden gittiğimiz yolculuğa devam edeceğiz."





Tayvan'daki çevre dostu mimari tarihinde önemli bir dönüm noktası

Dünya çapında çevre dostu yüksek teknoloji liderleri arasında yer almak için çalışan ASUS, yeni kurumsal genel merkez kampüsüyle şirketin sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığını sergiliyor. 16 katlı yeni ofis binası ile ASUS genel merkezi şimdi 6000'den fazla çalışanı barındırabiliyor. Toplu taşıma araçlarına yakın bir noktada yer alan yeni kampüs, böylece hem çalışanların işe gidip gelmelerini kolaylaştırıyor hem de karbon emisyonlarını azaltıyor.





Sürdürülebilirlik gözetilerek tasarlanan yeni kampüs, biyolojik çeşitliliği ve çevredeki alanların doğal ekolojisini koruyan 5000 metrekareden fazla yeşil alana sahip. Kampüste ayrıca hem karbon ayak izini azaltan hem de iç mekan su kullanımında LEED standardını %55 aşan ve dış mekan sulamasının %100'ünün biriktirilmiş yağmur suyu ile yapılmasını sağlayan su tasarruf önlemleri gibi enerji tasarrufu sağlayan akıllı uygulamalar kullanılıyor.

Yeni akıllı kontrol teknolojileri kullanan binada, çeşitli koşullar altında optimum çalışma verimliliğini koruyacak şekilde tasarlanmış bir havalandırma sistemi bulunuyor. Yüksek kaliteli hava filtreleri harici hava sistemlerinin örnek düzeyde kaliteli hava sirkülasyonu oluşturabilmesini sağlıyor. Yeni binada ayrıca güneş panelleri, çatı bahçesi, ısıyı yansıtan soğutucu çatı ve ana lobiyi doğal bir ışıkla aydınlatan cam tavan gibi özellikler de bulunuyor.





Yeni kampüs tasarlanırken verimli kablosuz ağ iletişimi, halka açık dijital bildirim hizmeti, akıllı plaka tanıma ve park yönergeleri gibi bilgi iletişimi, sistem entegrasyonu, enerji koruma yönetimi ve akıllı inovasyon konularında kapsamlı yazılım planlamaları ve yatırımları yapıldı. Dahası, binanın asansör sistemi geleneksel asansör sistemlerine kıyasla %35'e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Binanın tasarımındaki tüm bu kapsamlı önlemleri takdir eden Tayvan İçişleri Bakanlığı, ASUS'a en yüksek derece olan Elmas Akıllı Bina Sertifikası verdi.