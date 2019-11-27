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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

ASUS, Taipei'de yeni kurumsal genel merkez yerleşkesini açtı

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ASUS, Taipei'de yeni kurumsal genel merkez yerleşkesini açtı
Fotoğraflar: ASUS

ASUS, Taipei'deki yeni kurumsal genel merkez yerleşkesinin açıldığını duyurdu. Mevcut ASUS genel merkezini genişleten yeni yerleşke, 13.311 metrekarelik ofis binası ile Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik (LEED) v4 Bina Tasarım ve Yapım (BD+C) Platin sertifikası aldı. LEED sertifikalarının en yüksek düzeyini temsil eden LEED v4 Platin sertifikası, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda en zorlu standartlara uygun olarak tasarlanan binalara veriliyor.

LEED değerlendirmelerinde binanın konumu, toplu taşıma araçlarına yakınlığı, enerji ve su verimliliği, sürdürülebilir bina malzemeleri ve kaynaklarının kullanımı, iç mekan ortamının atmosferi ve kalitesi, inovatif özellikleri gibi birçok kritere göre yapılıyor.

ASUS aslan dans kulübü tarafından gerçekleştirilen geleneksel dans performansı ve vurmalı çalgılar topluluğu dinletisiyle şenlikli bir hal alan açılış töreninde, ASUS Başkanı Jonney Shih, U.S. Green Building Council (USGBC) Kıdemli Başkan Yardımcısı Mili Majumdar tarafından takdim edilen LEED sertifikası amblemini teslim aldı. Başkan Shih şöyle konuştu: "Otuz yıl önce, ASUS dünyanın en iyi teknolojilerini yaratma misyonuyla kuruldu.  Kendimizi bu misyona adayarak birçok etkili inovasyon geliştirdiğimiz bu otuz yılı heyecanımızı kaybetmeden geçirdik. Yeni binamızın açılışı, tüm ASUS ailesinin tarihinde sembolik bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasıyla birlikte, aile olarak bir araya gelip yeni AIoT çağına önderlik eden bir inovasyon kaynağı olarak büyüyeceğiz.  Herkes için kolayca erişilebilen, samimi ve mutluluk kaynağı akıllı bir yaşam oluşturmak için inanılmazın peşinden gittiğimiz yolculuğa devam edeceğiz." 

ASUS, Taipeide yeni kurumsal genel merkez yerleşkesini açtı

Tayvan'daki çevre dostu mimari tarihinde önemli bir dönüm noktası

Dünya çapında çevre dostu yüksek teknoloji liderleri arasında yer almak için çalışan ASUS, yeni kurumsal genel merkez kampüsüyle şirketin sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığını sergiliyor. 16 katlı yeni ofis binası ile ASUS genel merkezi şimdi 6000'den fazla çalışanı barındırabiliyor. Toplu taşıma araçlarına yakın bir noktada yer alan yeni kampüs, böylece hem çalışanların işe gidip gelmelerini kolaylaştırıyor hem de karbon emisyonlarını azaltıyor.

ASUS, Taipeide yeni kurumsal genel merkez yerleşkesini açtı

Sürdürülebilirlik gözetilerek tasarlanan yeni kampüs, biyolojik çeşitliliği ve çevredeki alanların doğal ekolojisini koruyan 5000 metrekareden fazla yeşil alana sahip. Kampüste ayrıca hem karbon ayak izini azaltan hem de iç mekan su kullanımında LEED standardını %55 aşan ve dış mekan sulamasının %100'ünün biriktirilmiş yağmur suyu ile yapılmasını sağlayan su tasarruf önlemleri gibi enerji tasarrufu sağlayan akıllı uygulamalar kullanılıyor.

Yeni akıllı kontrol teknolojileri kullanan binada, çeşitli koşullar altında optimum çalışma verimliliğini koruyacak şekilde tasarlanmış bir havalandırma sistemi bulunuyor. Yüksek kaliteli hava filtreleri harici hava sistemlerinin örnek düzeyde kaliteli hava sirkülasyonu oluşturabilmesini sağlıyor. Yeni binada ayrıca güneş panelleri, çatı bahçesi, ısıyı yansıtan soğutucu çatı ve ana lobiyi doğal bir ışıkla aydınlatan cam tavan gibi özellikler de bulunuyor.

ASUS, Taipeide yeni kurumsal genel merkez yerleşkesini açtı

Yeni kampüs tasarlanırken verimli kablosuz ağ iletişimi, halka açık dijital bildirim hizmeti, akıllı plaka tanıma ve park yönergeleri gibi bilgi iletişimi, sistem entegrasyonu, enerji koruma yönetimi ve akıllı inovasyon konularında kapsamlı yazılım planlamaları ve yatırımları yapıldı. Dahası, binanın asansör sistemi geleneksel asansör sistemlerine kıyasla %35'e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Binanın tasarımındaki tüm bu kapsamlı önlemleri takdir eden Tayvan İçişleri Bakanlığı, ASUS'a en yüksek derece olan Elmas Akıllı Bina Sertifikası verdi.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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