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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

ASUS Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition ekran kartı duyuruldu

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ASUS Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition ekran kartı duyuruldu

ASUS Republic of Gamers (ROG), Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition oyuncu ekran kartını duyurdu. NVIDIA’nın en yüksek performanslı GPU’sunun kasası, çerçevesi, alüminyum arka plakası ve eksen teknolojili üç fanı beyazlara büründü.

Yenilenen estetik görünüme ek olarak ASUS, GPU ve bellek için fabrikada kayda değer bir hız aşırtma yaptı. Böylece kartın performansı orijinal modelin üzerine çıkıyor. Hız aşırtma potansiyelini daha da artırmak için güç hedefi de 300 W’a çıkarıldı. White Edition, olağanüstü performans potansiyeli ve yeni tasarımıyla üst düzey oyunculara yeni bir seçenek sunuyor. 

Auto-Extreme teknolojisi

Tüm ROG Strix ekran kartları, endüstride yeni standartlar belirleyen bir otomatik süreci olan Auto-Extreme teknolojisi kullanılarak üretildi. Geleneksel olarak, geçiş deliklerinin ve yüzeye monte bileşenlerin lehimlenmesi farklı aşamalarda yapılır. Auto-Extreme teknolojisi tüm lehim işlemlerinin tek bir seferde yapılmasını sağlayarak bileşenler üzerindeki termal zorlamayı azaltıyor ve güçlü temizlik kimyasallarının kullanılmasını önlüyor. Sonuçta doğaya daha az etki eden, üretimde güç tüketimini azaltan, daha güvenilir bir ürün ortaya çıkıyor. 

Yüksek performanslı tasarım

ROG Strix GeForce RTXTM 2080 Ti White Edition, ısı dağıtımını geliştirmek için 2,7 yuvalık daha geniş bir soğutma bloğundan yararlanıyor. Üst kısımdaki Eksen teknolojili üç fan bu karta özel olarak beyaz renkte üretildi. Fanlar havayı tüm kanatçık ağından verimli bir şekilde geçiriyor. Bu gelişmiş soğutma çözümü sıcaklığı kontrol altında tutuyor ve NVIDIA’nın amiral gemisi GPU’sundan daha yüksek saat hızları elde edilmesini sağlıyor. 

Aura Sync

ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition’ın mat beyaz yüzeyi, kasadaki RGB aydınlatmanın renklerini hafifçe yansıtacak. Kartın ön korumasında ve arka plakasında da RGB hatlar yer alıyor. ASUS Aura Sync yazılımıyla aydınlatma ayarları yapılabiliyor. Kullanıcılar, çok sayıda desen ve sabit renk seçeneğine ek olarak, aydınlatmayı sıcaklığa veya müziğe göre de belirleyebiliyor.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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