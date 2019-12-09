ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekoru kırdı

HWBot’ta “safedisk” adıyla tanınan Jeong Soonho, Antec 1300 W PSU ve Kingpin Cooling sıvı azot soğutucu ile donattığı Zenith II Extreme anakartıyla en çok kıskanılan Geekbench 3, Cinebench R15 ve CPU için GPUPI 1B rekorlarını kırdı. Mike Nees (“keeph8n” olarak da biliniyor), Geekbench 4 Multi Core, 3DMark 11 Physics, GPUPI 3.3 1B ve GPUPI 3.3 100M kategorileri de dahil olmak üzere toplam altı farklı rekora imza attı.



Daha önce G.Skill OC World Cup 2019’u kazanan Alexandru Nedelcu (“Alex@ro”), HWBot x264 1080p görüntü işleme kategorisinde rekor kırdı. CPU frekansını 5579 MHz’e, Galax Hall of Fame DIMM’leri de 4000 MHz’in üstüne çıkaran Roberto Sannino (“rsannino”), wPrime 1024M testini sadece 14 saniyede tamamladı.