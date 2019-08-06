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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

ASUS, ROG Strix, TUF Gaming ve Dual ekran kartlarını duyurdu

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ASUS, ROG Strix, TUF Gaming ve Dual ekran kartlarını duyurdu

ASUS, ROG Strix ve ASUS TUF Gaming Radeon RX 5700 XT ve RX 5700 modelleri ve ASUS Dual EVO Radeon RX 5700 de dahil olmak üzere beş yeni Radeon serisi ekran kartını duyurdu.

Yeni ekran kartları, özel tasarımları sayesinde yüksek güç ve soğutma performansı sunarak, AMD’nin yeni yonga setinde referans tasarıma kıyasla daha yüksek performans sağlıyor. ASUS Radeon RX 5700 ve RX 5700 XT, 1440p çözünürlükte yüksek performans arayan oyuncular için bir çözüm sunuyor. 

ROG Strix:

ROG Strix Radeon RX 5700 XT ve RX 5700, oyun dünyasının yeni trendi olarak karşımıza çıkan 1440p çözünürlükte, yeni oyunlarda yüksek performans sunuyor. PCB yüzeyindeki bileşenler Auto-Extreme Technology ile lehimlenmiştir ve GPU çipi MaxContact ve hacimli bir soğutucu kullanılarak soğutuluyor. Kartın üzerinde bulunan üç adet fan, Asus’un endüstri lideri Aksiyal fan tasarımını kullanıyor. ROG serisi ayrıca 0dB modu, IP5X toz direnci ve güçlendirilmiş bir kasa gibi daha fazla ek özellik sunuyor. 

ASUS, ROG Strix, TUF Gaming ve Dual ekran kartlarını duyurdu

ASUS TUF Gaming:

TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT ve RX 5700, dayanıklılıktan ödün vermeden soğutmayı geliştirmek için üç fan kullanıyor. PCB bükülmesini önleyen sert arka plakalarla korunan ve Auto-Extreme üretimi kullanılarak üretilen kartlar, IP5X standartlarına sahip, birinci sınıf kovan yataklı fanlara sahip olmasıyla göze çarpıyor. Yeni ikili aynı zamanda en yeni TUF ürünleri ile uyumluluğu sağlamak için bir dizi sıkı doğrulama testleri ile de destekleniyor. 

ASUS Dual:

AMD'nin en yeni oyun deneyimini en saf haliyle sunan ASUS Dual Radeon RX 5700 EVO, Aksiyal fanları ve Auto-Extreme Teknolojisi ile dikkat çekiyor. 

ASUS’un yeni ROG, TUF ve Dual serisi RX 5700 XT & RX 5700 ekran kartları, Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak. Fiyatlar henüz açıklanmadı.

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