ASUS, ROG serisi yeni ürünlerini duyurdu

ASUS 2019’u yeni ürünlerinin tanıtımıyla karşıladı. ROG Merhaba 2019 etkinliğinde ASUS, Türkiye’de satışa çıkacak ROG serisi yeni ürünler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Etkinlikte yeni ürünlerle ilgili bir sunum yapan ASUS Türkiye OPBG Ülke Müdürü Erkan Genç şunları söyledi: “CES 2019’da tanıtılan ürünleri dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ROG serisi daha iyi bir oyun donanım ve yazılımını yaratmak için oluşturuldu ve bu doğrultuda ilerliyor. Yeni ürünler de bunun göstergesi.”

ROG Strix GeForce RTX 2060 ekran kartı

Teknoloji harikası sistemler için tasarlanan ve etkinlikte ilk defa Türkiye’deki meraklılarıyla buluşan ROG Strix GeForce RTX 2060, barındırdığı hız aşırtma (overclock) potansiyelini açığa çıkaran birçok özellikle donatıldı. Aura Sync RGB hem aydınlatma sunuyor hem de sınırsız renk seçeneğiyle hem ön kapağa hem de arka plakaya farklı bir görünüm katıyor. Patentli üç Wing-blade fan ise bu orta seviyeli Turing ekran kartının performansını bir üst seviyeye taşıyor. Auto-Extreme teknolojisi adı verilen özel otomatik üretim süreciyle üretilen grafik kartının ısınmasını engelleyen çözümlere ek olarak, devre kartı üzerindeki baskıyı azaltan metal destek ve hem GPU hem de CPU sıcakları için hibrit fan kontrolü sunan FanConnect II başlıkları gibi üst seviye özellikler de mevcut.

TUF Gaming GT501 bilgisayar kasası

Türkiye’de görücüye çıkan bir diğer ürün ise TUF Gaming GT501 bilgisayar kasası. TUF Oyuncu Aksesuarları serisinin bir parçası olan kasanın tasarımında askeri motifler kullanıldı. GT501, bilgisayarın bileşenlerine benzersiz bir koruma sağlıyor. Çelik parçaların ağırlıklı olarak kullanıldığı kasanın yalnızca ön yüzünde ve oradaki bağlantı noktalarında plastik bulunuyor. Dumanlı bir görünüme sahip dayanıklı cam, bilgisayarın bileşenlerine gizemli bir görünüm katarken, kasanın üst kısmında yer alan iki pamuk dokumalı tutacak da kasanın LAN partilerine taşınmasını kolaylaştırıyor.









ROG Zenith Extreme Alpha ve ROG Rampage VI Extreme Omega anakartlar

ROG serisi yeni anakartlar ROG Zenith Extreme Alpha ve ROG Rampage VI Extreme Omega’da yer alan AMD X399 and Intel X299 çip setleri, iyi performans sunan çekirdekleri ve gelişmiş işlemcilerde bulunan bant genişliğini bir araya getiriyor. Böylece performans meraklılarına, içerik üreticilerine aradıkları performansı ulaştırmayı hedefliyor.

ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti ekran kartı

ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti ekran kartında kapalı şekilde bulunan su soğutma sisteminin yanında 3 fanlı hava soğutma sistemi de yer alıyor. Benzersiz bir Hybrid kapalı döngü soğutma sistemi olan Infinity Loop, kartın içinde 3 girişlik (slot) bir alan kaplıyor. Matrix ismini taşıyan ürünlerde kullanılması için üretilen ROG Strix kartlarındaki özel devre kartı da işlemci çekirdeğini 1815MHz’e, hafızayı da GDDR6-14800MHz seviyesine çıkararak kullanıcılarına yüksek performans sunuyor.

ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition ekran kartı

Özel üretim olan Black Ops 4 sürüm ekran kartından yalnızca belirli bölgelerde 500 adet bulunuyor. Call of Duty: Black Ops 4 Edition sembolünü taşıyan bu özel ekran kartı, NVIDIA’nın A serisi ekran kartlarıyla uyumlu olarak çalışabiliyor.

ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Call of Duty: Black Ops 4 Edition, Turing’i 2.7 girişlik tasarımıyla soğutan aksiyel teknoloji, kapladığı alanın çoğunluğunu ısı yutucuya ayırarak bir önceki nesil kartlara göre yüzde 20 daha büyük bir yüzey alanı sunuyor.

ROG Gladius II Origin PNK LTD oyuncu faresi

ROG Gladius II Origin PNK LTD, yanlarda ve tekerlekteki Maya çizgilerinden ilham alan desenleri ve açık gri rengi ile dikkat çekiyor. Ayrıca gri renk, pembe kauçuk kadar leke göstermiyor. Ek olarak, çıkarılabilir kablonun da kirlenmemesi için kablosu da gri renkle üretiliyor. Tekerleğin arkasındaki DPI tuşu ve baş parmağın üzerindeki programlanabilir tuşlar da çok sık kullanılıyor. Dolayısıyla bu bölümün de lekelere karşı korunması için gri renk tercih ediliyor. Ayrıca bu bölümler pembe renkli ana tuşlar ve gövde ile uyumlu bir kontrast sunuyor.

ROG Strix Fusion 300 PNK LTD kulak üstü oyuncu kulaklığı

PNK LTD serisinden ROG Strix Fusion 300 kafa ve saçlara temas eden bölümlerdeki renklerin solmaması için kafa bandı ve protein deriden üretilen kulak yastıklarında açık gri renk tercih edildi.

Asıl öne çıkan renk pembe olduğu için ROG Strix Fusion 300 PNK LTD’in başka herhangi bir yerinde gri bulunmuyor. Kafa bandının uzatılabilen çerçevesinin alt kısmında bazı pembe bölümler bulunuyor. Ayarlanabilen ve tamamen içeri toplanabilen mikrofon, sağ kulaklığın içine giriyor. Bu sayede, mikrofon içerideyken pembe renkte bir kesinti olmuyor. Orijinal ROG Strix Fusion 300’deki kırmızı ışık ise genel estetiğe daha uygun olan beyaz renkle değiştirildi.