Asus ROG Phone 2 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Tayvan merkezli teknoloji üreticisi ASUS, yeni telefonu ASUS ROG Phone 2 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte şirketin yeni oyun telefonunun özellikleri...
Oyun bilgisayarlarından sonra artık oyun telefonlarının da adını daha sık duymaya başladık. Bazı markalar, kendi oyun telefonlarını satışa sunarken, bu cihazlar daha yüksek donanımda ve oyunlar için en yüksek performansı sunuyor. Özellikle son günlerin popüler oyunları olan Fortnite ve PUBG söz konusu olduğunda bir telefonun performansı ayrı bir önem kazanıyor.
Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan ASUS ROG Phone 2, 120Hz ekranı sayesinde 60Hz'lik normal telefonlardan iki kat daha yüksek tazeleme oranına ulaşıyor. Cihaz, 6.000mAh kapasiteli devasa pili sayesinde neredeyse hiçbir telefonda rastlamadığımız bir pil sunuyor.
Asus ROG Phone 2'nin diğer özelikleri, ilk ROG Phone ile neredeyse aynı. 6 inç yerine 6,59 inç AMOLED ekranla gelen telefon, 12MP'lik kamerayı 48MP'e yükseltiyor. İki USB-C portu ve 3,5mm kulaklık girişi, telefonun diğer özellikleri arasında.
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