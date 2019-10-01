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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

ASUS Republic of Gamers, Strix Arion’u tanıttı

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ASUS Republic of Gamers, Strix Arion’u tanıttı

ASUS Republic of Gamers (ROG) tarafından tanıtılan ve tornavida gerektirmeyen harici SSD kutusu Strix Arion, M.2 NVM Express SSD desteği ve USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısıyla ultra hızlı veri aktarımı sağlıyor.

ASUS Republic of Gamers (ROG), harici SSD sürücü kutusu Strix Arion’u duyurdu. Ürün, oyunculara kendi yüksek hızlı mobil depolama çözümlerini oluşturma fırsatı sunuyor. 2230, 2242, 2260 ve 2280 biçimlerinde ve USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısına sahip M.2 NVM Express (NVMe) SSD’lerle uyumlu olan ROG Strix Arion, medya dosyaları ve başka büyük dosyalarla çalışırken 10 Gbps’e ulaşan ultra hızlı performans sunuyor. Kutu etkili ısı dağıtımıyla kesintisiz performans sağlaması için alüminyum alaşımdan üretildi ve termal dolgularla donatıldı.

ROG Strix Arion, oyuncuların tornavida kullanmadan kolayca ve hızla SSD takabilmesini sağlayan bir tasarıma sahip. ASUS Aura Sync aydınlatma efektleriyle geleceğe dönük bir görünüme kavuşan ürün, her tür oyun sistemine mükemmel uyum sağlıyor. ROG Strix Arion hem USB-C hem de USB-C - USB-A kablolarıyla birlikte gelerek birçok farklı bilgisayar ve cihazla anında bağlantı olanağı sunuyor. Üründe koruyucu tutma bölümü ve asmak için çıkarılabilir bir kanca yer alıyor. 

Ultra hızlı performans ve etkili ısı dağıtımı

ROG Strix Arion, yüksek hızlı M.2 PCIe NVM Express SSD’lerle yüksek performans için USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısına sahip. SSD, 10 Gbps’e kadar veri hızları sayesinde USB 3.2 Gen 2 üzerinden büyük 4K videoları, oyun dosyalarını ve daha fazlasını saniyeler içinde aktarabiliyor. Alüminyum alaşım tasarım ve entegre termal dolgulara sahip ROG Strix Arion, ısıyı hızla dağıtarak çalışma sıcaklığını düşürüyor, yüksek veri aktarım hızlarını koruyabiliyor ve SSD’nin kullanım ömrünü uzatıyor. 

Kolay SSD kurulumu ve ASUS Aura Sync

ROG Strix Arion, tornavida gerektirmeden hızlı ve kolay SSD kurulumu imkanı veren yenilikçi bir tasarıma sahip. Birlikte gelen araç ile üst kısmı açıldıktan sonra SSD parmakla sıkılan vidalarla yerleştirilebiliyor. Özel ASUS Aura Sync teknolojisi, her tür oyun sistemine mükemmel uyan ve oyuncuların kendi tarzlarını yansıtmalarını sağlayan renkli ortam aydınlatması sunuyor. 

Koruyucu tutma bölümü ve iki adet USB kablosu

ROG Strix Arion, darbelere karşı koruma sağlayan tutma bölümüyle SSD’nin düzgün çalışmayı sürdürmesini sağlıyor. Çıkarılabilir kanca sayesinde oyuncular ROG Strix Arion’u çantalarına takıp her yere götürebiliyor. Ürünle birlikte gelen USB-C ve USB-C - USB-A kabloları birçok farklı cihazla uyum ve rahatlık sunuyor.

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