ASUS Republic of Gamers, “Game Deals” programını duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG ürünü sahiplerine birçok PC oyununda liste fiyatından %50'ye varan indirimler sunan “Game Deals” programını duyurdu. Gamesplanet işbirliği ile oluşturulan Game Deals programı, 23 Ekim tarihinden itibaren Armoury Crate uygulaması aracılığıyla dünya çapında kullanıma sunulacak. Gamesplanet oyun sektörünün önde gelen yayıncılarından birçoğunun resmi iş ortağı olduğu için Game Deals da Activision Blizzard, Ubisoft, Rockstar, 2K, Bethesda, Bandai Namco, Konami ve diğer birçok oyun yayıncısının çeşitli oyunlarını içerecek.

Call of Duty: Modern Warfare 23 Ekim haftasının özel fırsatları arasında yer alan ilk oyunlardan biri olacak. Kayıtlı VIP ROG üyeleri, yılın en merakla beklenen oyunlarını ROG'a özel fiyatlarla ön sipariş verebilecek.

Armoury Crate yazılımına entegre olan bu yeni Game Deals servisi, oyunseverlere oyun satın alıp indirebilecekleri ve PC'lerini daha iyi bir oyun deneyimini yaratacak şekilde kişiselleştirebilecekleri merkezi bir platform sunuyor.

VIP uygulaması

Bir ROG ürünü satın alan herkes, ROG VIP olmaya hak kazanacak. Kullanıcıların ROG ID oluşturarak cihazlarını kaydetmeleri yeterli olacak. ROG dizüstü oyun bilgisayarı sahibi olan kullanıcılar, ROG ID'lerini resmi ASUS web sitesinde veya Windows Store'dan indirebilecekleri Armoury Crate uygulamasının Kullanıcı Merkezi'nde oluşturabiliyor. Diğer ROG ürünlerine sahip olan kullanıcılar ise resmi web sitesinden Armoury Crate uygulamasını indirip yükledikten sonra ROG ID'lerini uygulamanın Kullanıcı Merkezi'nde oluşturabiliyorlar.





Kayıtlı ROG VIP'ler, her hafta özel olarak seçilmiş en az beş oyuna özel fiyatlarla erişmenin yanı sıra Gamesplanet'ın sunduğu günlük tekliflerden oluşan geniş bir koleksiyona da ulaşabilecekler. Teklifler, çok satan AAA oyunlardan kült haline gelmiş bağımsız yapımlara, yeni çıkacak favorilerin ön siparişinden beğenilen klasiklere kadar her şeyi kapsayacak. Lansmanı yapılan oyunlarda liste fiyatı üzerinden %50'ye varan indirimler yapılacak ve oyun ön siparişleri liste fiyatından yüzde 30'a varan indirimlerle sunulacak.

Özel teklifleri içeren döner takvimde her zaman, ROG dışında başka hiçbir yerde bulunmayan en az beş teklif yer alacak.

Kullanıcılar satın almak istedikleri oyunu seçtikten sonra, bir kereliğine Gamesplanet hesabı oluşturacak ve ardından normal satın alma işlemine devam edecekler. Oyun kodunu alıp yeni oyunu yükledikten sonra, oyunu Armoury Crate'te yer alan Game Library'ye ekleyebilecekler. En kısa zamanda kullanıma açılacak Game Library, kullanıcıların herhangi bir platformda indirdikleri oyunları tek bir yerden açabilmelerini, düzenleyebilmelerini ve takip edebilmelerini sağlayacak.

ROG, Gamesplanet ile yapılan ortak çalışmaya ek olarak, ROG kullanıcılarına özel, daha kişiselleştirilmiş bir oyun deneyimi sunabilmek için oyun ekosistemindeki oyun geliştiricileri ve stüdyoları gibi iş ortaklarıyla da yakından işbirliği yapıyor.

Armoury Crate’teki Game Deals bölümünde, Aura RGB ile kusursuz çalışacak şekilde geliştirilmiş özel Aura Ready oyunları içeren bir bölüm de yer alacak. Oyuncular Call of Duty: Black Ops 4 veya Anthem gibi bir oyun indirdiklerinde, oyun içi etkinliklere göre oluşan Aura ışık efektleriyle oyun deneyimleri daha da etkileyici hale gelecek. Aura Ready programına düzenli olarak daha fazla oyun ekleniyor. Bu oyunlar satışa sunuldukça Game Deals bölümünde gösterilecek.

Daha ayrıntılı PC kişiselleştirme

Armoury Crate yazılımı, kullanıcılara ihtiyaç duydukları tüm özelleştirme ve sistem optimizasyonu ayarlarına tek bir programdan kolayca erişme imkanı sunmak için geliştirildi.

Yıllar içinde, kullanıcıların koordine ışık efektleriyle uyumlu cihazlardan oluşan tüm ekosistemlerinde daha iyi bir oyun ortamı yaratmalarını sağlayan Aura Sync kişiselleştirme aracı da yazılıma eklendi. Senaryo Profilleri, kullanıcıların sistem kişiselleştirme ayarlarını ve her türlü görev için performans düzeyini belirlemelerine olanak tanıyor. Armoury Crate, mobil uygulama platformuna da taşındı. Program, ROG dizüstü oyun bilgisayarına sahip oyuncuların ikinci bir ekranda CPU ve GPU yüklerini takip edebilmelerini, isteğe bağlı olarak operasyonel modları optimize edebilmelerini ve daha birçok ayar yapabilmelerini sağlıyor.

Bu kişiselleştirme ayarları özellikle de kullanıcıların oynamayı sevdiği oyunlarla birlikte kullanıldığında önem kazandığından, Game Deals daha iyi bir oyun deneyimini yaratmayı hedefleyen Armoury Crate'in vazgeçilmez bir parçası olacak.

Game Deals lansmanı dolayısıyla, Call of Duty: Modern Warfare, The Outer Worlds, eFootball PES 2020, Pillars of Eternity II: Deadfire, ve Age of Wonders: Planetfall oyunlarında 23-30 Ekim tarihleri arasında oyunseverlere büyük fırsatlar sunulacak.