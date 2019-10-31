ASUS, GeForce GTX 1660 ve 1650 SUPER serisi ekran kartlarını tanıttı
ASUS; ROG Strix, ASUS Dual, TUF Gaming ve Phoenix ürün serilerini kapsayan GeForce GTX 1660 ve 1650 SUPER ekran kartlarını duyurdu. Bu yeni GPU'lar, uygun bütçeyle yüksek performans arayan oyunculara 1080p çözünürlükte yüksek performans sunmak için NVIDIA Turing mimarisinin temel yönlerinden yararlanıyor.
ROG Strix
En yüksek performans isteyen rekabetçi oyuncular için tasarlanan ROG Strix GeForce GTX 1660 ve 1650 SUPER ekran kartları, en yoğun oyunlarda bile sıcaklıkları sıkı kontrol altında tutan güçlü bir soğutma sistemine sahiptir. DirectCU II soğutma sistemi, gelişmiş termal transfer için bakır ısı borularını GPU ile doğrudan temas ettiriyor. Soğutucu dizisinin en üstünde iki güçlü fan, gelişmiş statik basınç ve daha düşük gürültü sağlayan yeni bir Axial teknoloji tasarımına sahip olmasıyla göze çarpıyor. Auto-Extreme Teknolojisiyle üretilen kart, dayanıklılığı artıran koruyucu bir arka plakayla birlikte geliyor.
ASUS TUF Gaming
TUF Gaming GeForce GTX 1660 ve 1650 SUPER ekran kartları, dayanıklılıktan ödün vermeden yüksek soğutma performansı sunuyor. Auto-Extreme teknolojisiyle üretilen kartlar, DirectCU soğutmasını kullanıyor, PCB’nin esnemesini önleyen sert bir arka plaka ile korunuyor ve uzay sınıfı yağlama sağlayan IP5X standartlarına uygun olan fanları içeriyor. Tüm bu özellikler, en son TUF bileşenleriyle uyumluluğu sağlamak için titiz bir doğrulama testleriyle destekleniyor.
ASUS Dual EVO and Phoenix
Dual GeForce GTX 1660 SUPER ve Phoenix GeForce GTX 1660 ve 1650 SUPER ekran kartları, her biri müşterilere daha fazla seçenek sunmak için farklı özelliklere sahip, kesintisiz oyun performansı için tasarlanmıştır. Dual, güçlü soğutma ve tutarlı performans için Axial teknoloji fan tasarımına ve IP5X toz direncine sahip iki fan sunuyor. Sınırlı bir alana sahip kasalar için tek bir fana sahip olmasıyla dikkat çeken Phoenix, küçük boyutuna rağmen yüksek performans sağlamak için patentli ASUS Wing-blade fan tasarımından yararlanıyor.
SPECIFICATIONS1
ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING
ROG-STRIX-GTX1660S-A6G-GAMING
· NVIDIA CUDA Cores: 1408
· OC mode Boost Clock: 1875 MHz
· Gaming mode Boost Clock: 1845 MHz
· 6 GB GDDR6 memory
· Memory Clock: 14002 MHz
· PCIe Interface: 3.0
· 2 x Native HDMI 2.0b Output
· 2 x Native Display Port 1.4
· NVIDIA CUDA Cores: 1408
· OC mode Boost Clock: 1845 MHz
· Gaming mode Boost Clock: 1815 MHz
· 6 GB GDDR6 memory
· Memory Clock: 14002 MHz
· PCIe Interface: 3.0
· 2 x Native HDMI 2.0b Output
· 2 x Native Display Port 1.4
ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING
· NVIDIA CUDA Cores: 1408
· OC mode Boost Clock: 1815 MHz
· Gaming mode Boost Clock: 1785 MHz
· 6 GB GDDR6 memory
· Memory Clock: 14002 MHz
· PCIe Interface: 3.0
· 2 x Native HDMI 2.0b Output
· 2 x Native Display Port 1.4
TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING
TUF 3-GTX1660S-A6G-GAMING
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1860 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1830 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
l 1 x Native HDMI 2.0b Output
l 1 x Native Display Port 1.4
l 1 x Native DVI-D
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1830 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1800 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
l 1 x Native HDMI 2.0b Output
l 1 x Native Display Port 1.4
l 1 x Native DVI-D
TUF 3-GTX1660S-6G-GAMING
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1815 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1785 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
l 1 x Native HDMI 2.0b Output
l 1 x Native Display Port 1.4
l 1 x Native DVI-D
l DUAL-GTX1660S-O6G-EVO
· DUAL-GTX1660S-A6G-EVO
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1860 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1830 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
l 1 x Native HDMI 2.0b Output
l 1 x Native Display Port 1.4
l 1 x Native DVI-D
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1830 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1800 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
l 1 x Native HDMI 2.0b Output
l 1 x Native Display Port 1.4
l 1 x Native DVI-D
l DUAL-GTX1660S-6G-EVO
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1815 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1785 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
l 1 x Native HDMI 2.0b Output
l 1 x Native Display Port 1.4
l 1 x Native DVI-D
TUF-GTX1660S-O6G-GAMING
TUF-GTX1660S-6G-GAMING
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1845 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1815 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
l 1 x Native HDMI 2.0b Output
l 1 x Native Display Port 1.4
l 1 x Native DVI-D
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1815 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1785 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
l 1 x Native HDMI 2.0b Output
l 1 x Native Display Port 1.4
l 1 x Native DVI-D
PH-GTX1660S-O6G
PH-GTX1660S-6G
l NVIDIA CUDA Cores: 1408
l OC mode Boost Clock: 1830 MHz
l Gaming mode Boost Clock: 1800 MHz
l 6 GB GDDR6 memory
l Memory Clock: 14002 MHz
l PCIe Interface: 3.0
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