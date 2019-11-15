ASUS, CES 2020 İnovasyon Ödülleri'nde 11 ödül kazandı
ASUS, 11 ürününün, tüketici teknolojileri alanında olağanüstü tasarımları ve teknolojileri nedeniyle CES 2020 İnovasyon Ödülü kazandığını duyurdu. ZenBook Pro Duo, ZenFone 6, ZenBook 15, ZenBook Flip ve ProArt Display PA32UCG CES İnovasyon Ödülü kazanan ASUS ürünleri arasında yer aldı.
Ödül kazanan ROG ürünleri ise ROG Phone II, ROG Strix SCAR III, ROG Strix Arion M.2 NVMe USB3.2 Gen 2 SSD kutusu ve ROG Kunai Gamepad oldu. Ek olarak ödül kazanan iki ASUS ürünü de CES 2020 sırasında açıklanacak.
Farklı tasarımları değerlendirmeye yönelik yıllık bir program olan CES İnovasyon Ödülleri 28 ürün kategorisinde ödül veriyor. Tasarımcılar, mühendisler ve teknoloji basınından temsilcilerin oluşturduğu jüri paneli, adayları tasarım, işlevsellik, tüketiciler açısından ilgi çekici olma, mühendislik ve ürünlerin rakiplerine kıyasla başarısı gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Duyuru, sadece önde gelen basın mensupları, ürün sergileyenler ve sektör liderlerinin davet edildiği bir teknoloji etkinliği olan CES Unveiled New York'ta yapıldı. Etkinlikte 7-10 Ocak 2020'de Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2020'de yer alması beklenen ürün ve trendlerin ön gösterimi yapıldı.
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