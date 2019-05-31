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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

ASUS, Aura Creator yazılımını duyurdu

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ASUS, Aura Creator yazılımını duyurdu

ASUS Gamers Republic (ROG), kullanıcıların yepyeni aydınlatma efektleri oluşturmalarını ve kişiselleştirmelerini sağlayan RGB efektlerini düzenleme yazılımı Aura Creator'ı duyurdu.

Aura Creator, PC meraklılarına oyun deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek için daha fazla destek vermeyi amaçlayan Aura RGB'nin en yeni sürümü olarak göze çarpıyor. Kullanıcılar, bu yeni yazılımla, sistemlerindeki basit renkleri uyumlaştırmaktan, sıfırdan çok katmanlı RGB efektleri oluşturmaya kadar, kendi zevklerine tam olarak göre uyarlanmış aydınlatma efektleri oluşturma özgürlüğüne kavuşuyor. Aura Creator’un Haziran 2019’da indirmeye açılması planlanıyor.
 
Yeni RGB deneyimi

RGB aydınlatma, oyuncuların seçkin PC bileşenlerinin renklerini ve efektlerini değiştirmelerini sağlayan basit bir kozmetik kişiselleştirme paketi olarak başladı. ROG, bu özelliği müzik ve CPU sıcaklıklarına bağlamak gibi işlevsellik içerecek şekilde daha fazlası için evriltti. Aura Sync, bu seçenekleri ASUS ve ortaklarından gelen uyumlu dahili bileşenler ve harici çevre birimleri arasında genişleterek tüm sistemler arasındaki senkronizasyonu sağladı.
Daha fazla gelişme, geliştiricilerin kullanması amacıyla sistem aydınlatmasının kilidini açan Aura Ready'ye yol açtı. Aura SDK, belirli oyun içi olaylara dayalı olarak sistem aydınlatmasını senkronize ederek Call of Duty: Black Ops 4, Anthem, Pathfinder: Kingmaker ve Tropico 6 gibi oyunlara desteğini artırdı.
 
Aura Creator kullanıcı arayüzü, popüler video düzenleme yazılım tasarımlarından ilham alıyor. Birincil çalışma alanı, efektlerin katmanlı ve değiştirilebilir bir zaman çizelgesinin üstünde yer alıyor. Aura Creator uyumlu cihazları otomatik olarak algılıyor ve bunları çalışma alanında görüntülüyor. Dizüstü bilgisayar kullanıcıları, aygıtları yeniden düzenlemek ve teorik konumlarını masa üzerindeki gerçek konumlarıyla eşleştirmek için sürükleyip ayarlayabiliyor. İçerik oluşturucular, donanımlarını özelleştirmek istedikleri bölümü seçmek için tıklayıp sürükleyebiliyor.

Her katman etkileyici bir kişiselleştirme derecesi sunuyor. Tek bir katmana birden fazla efekt eklenebiliyor ve her birinin süresi, zaman çizelgesi boyunca ayarlanabiliyor. Birden fazla katmanı üst üste ayarlamak, kullanıcıların statik efektler veya bunların herhangi bir sayıdaki kombinasyonunun üzerine reaktif efektler yerleştirmesini sağlıyor.

“Solunum” ve “dalga” gibi önceden yüklenmiş efektler daha da değiştirilebiliyor. Örneğin dalga efektlerinin, yön, gradyan, hız ve dönüş seviyeleri ayarlanabiliyor. Her efekt, yaratılacak varyasyonların sayısını artıracak şekilde kendi kişiselleştirme ayarlarına sahip olmasıyla göze çarpıyor.

Popüler fotoğraf ve video düzenleme programlarını da destekleyen çok çeşitli klavye kısayolları, Aura Creator içindeki çalışmaları hızlandırıyor. Anahtar kombinasyonları, kullanıcıların katmanları hızlı bir şekilde çoğaltmasına ve efekt eklemesine olanak sağlıyor.
  
Başlangıçta desteklenen dizüstü bilgisayarlar arasında ROG Strix Scar III G531 / G731, ROG Strix Hero III G531 / G731, ROG Zephyrus S GX502 ve ROG Zephyrus M GU502 bulunuyor. Yeni yazılımla uyumlu diğer PC bileşenleri ve çevre birimleri arasında ise ROG Strix Flare ve ROG Strix Scope klavyelerini, ROG Gladius II Orijinal ve ROG Gladius II Kablosuz fareleri, ROG Delta kulaklıklı mikrofon setini ve ROG Balteus Qi mousepad yer alıyor.

Daha fazla cihaz desteğinin 201’un üçüncü çeyreğinde gelmesi ve ROG Gladius II ve ROG Gladius II Origin PNK LTD oyun farelerini, ROG Strix Flare PNK LTD ve ROG Strix Flare Call of Duty klavyelerini, ROG ve ROG Strix X570 serisi anakartları desteklemesi bekleniyor. XG248Q ve XG438Q oyuncu monitörlerinin yanı sıra ASUS RTX 2060, 2070 ve 2080 grafik kartlarının da desteklenmesi bekleniyor. Aura Creator ekosistemine zaman içinde daha fazla cihaz eklenecek.

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