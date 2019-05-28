ASUS, AMD X570 serisi yeni anakartlarını duyurdu

AMD’nin 1. ve 2. Nesil Ryzen masaüstü işlemcileri tüm dünyada hem oyuncular hem de profesyonel kullanıcılar arasında başarı yakaladı. AMD şimdi, Zen 2 mimarisini yeni nesil PCI Express 4.0 (PCIe) bağlantısıyla bir araya getiren 3. Nesil Ryzen CPU’larla geri dönüyor. Yeni işlemciler önceki nesillere göre daha fazla bant genişliği ve performans sağlıyor. Yeni seri fazla sayıda çekirdek ve iş parçacığı sunmaya devam ediyor.



Serinin en üstünde Crosshair VIII modelleriyle Republic of Gamers yer alıyor. En talepkar hız aşırtmacılara ve oyunculara uygun olan bu modeller, sistemin tüm performans potansiyelini elde etmeyi sağlıyor. ROG Strix serisi ekstra özelliklerin bir kısmıyla birlikte güçlü performansa odaklanıyor. TUF Gaming ise sıkı testlerden geçen yapısıyla vazgeçilmez özellikleri uygun fiyatlarda sunuyor. Sade stil ve dikkatle seçilmiş özellikleri tercih edenler ise Prime ailesine yönelebiliyor. Bu seri, yoğun kullanıcılar için yeterli gücü sunuyor. Bu yöndeki yeni Pro serimize dahil olan, Ryzen işlemcilerle uyumlu anakartlar da ciddi iş istasyonları ve yaratıcı profesyoneller için ideal gücü sağlıyor.



Herkes için bir ROG veya ASUS X570 anakart var. En optimum ayarı yapmak isteyen tecrübeli kullanıcılardan performans bağımlısı oyun tutkunlarına ve kusursuz bir bilgisayar deneyimi arayan acemilere kadar herkes kendine uygun bir model bulabilir. ROG serisi hakkında daha fazla bilgiye ASUS ROG web sitesinden ulaşılabiliyor. Tüm teknik özelliklerin yer aldığı satın alma rehberi ve tüm X570 anakart modellerinin görüntülerine ise Edge Up ASUS adresinden erişilebiliyor.







Republic of Gamers, bilgisayar dünyası için epey geçmişte kalan 2006 yılında kuruldu. “Meraklılara yönelik anakart” teriminin anlamını değiştiren ilk Crosshair modelinden itibaren sürekli gelişim kaydediliyor.



Yeni Crosshair VIII modelleri X570 anakartlarda çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Serinin en üstünde zırhlı bir yapıya sahip olan, sıvı soğutmaya hazır Crosshair VIII Formula yer alıyor. Onun ardından, biraz daha sade sistemler arayanlara yönelik olan Crosshair VIII Hero geliyor. Hız aşırtma tutkunları ve küçük sistemlerden hoşlanan kullanıcılar Mini-DTX Crosshair VIII Impact ile rekorlar kıran kompakt makineler kurabilir.



ROG Crosshair anakartlar, sınırları zorlayan karmaşık sistemler toplamak isteyen talepkar kullanıcılar için en egzotik özelliklerle donatıldı. Oyuncular ise bu özelliklerin tümüne ihtiyaç duymayabiliyor. Strix serisi, ROG tarzı performans ve hız aşırtma becerisini alıp kullanılmayacak ekstra özellikleri bırakıyor. En yeni Ryzen platformu için iki adet tam boy ATX anakart modeli bulunuyor. ROG Strix X570-E ve X570-F Gaming modellerinin yanı sıra Strix X570-I Gaming adlı Mini-ITX modeli de seride yer alıyor.



TUF Gaming serisi, vazgeçilmez oyun özellikleri, dikkat çekici tasarım ve güvenilirlik sunan, uygun fiyatlı ürünler geliştirmek için başladı. Bu marka altındaki ASUS bileşenlerinin yanı sıra kullanıcılar TUF Gaming Alliance üyelerinin uyumlu parçalarını da satın alabiliyor. Birbirine uyumlu TUF Gaming bellekler, soğutucular, güç kaynakları ve kasaları iş ortaklarından temin edilebiliyor. ASUS, TUF Gaming Alliance’ı dikkatle seçtiğimiz iş ortaklarıyla sürekli genişletiyor ve TUF konseptini yeni donanımlara getirmek için yeni yollar arıyor.



X570 için iki farklı sürüme sahip tek bir model bulunuyor: TUF Gaming X570-PLUS ve onun Wi-Fi özellikli ikizi. İlk bakışta Prime modelinin farklı bir tasarıma sahip sade sürümleri olarak görülse de aslında görünenden çok daha fazlasını sunuyor. Dr. MOS güç aşamaları ve TUF bobinlerine sahip dijital VRM sayesinde işlemciye temiz ve sağlam güç sağlanıyor. Standart modellere göre ısıya %20 daha fazla dayanabilen TUF kapasitörler devreleri koruyor. Kullanıcılar ayrıntılı soğutma düzenlemesi yaparak üç hibrit kasa fan başlığından yararlanabiliyor ve AIO soğutucu için ek bağlantı noktasını kullanabiliyor. TUF LANGuard tarafından korunan Gigabit Ethernet girişi, yıldırımlara ve statik elektriğe karşı dayanıklı olmasıyla göze çarpıyor.