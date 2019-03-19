Astronotları bekleyen büyük risk: Herpes virüsü
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay uçuşu anında astronotlar üzerinde oluşan stresten dolayı bağışıklık sistemlerinin düştüğünü açıkladı. Söz konusu olay gerçekleştiğinde uyku esnasındaki virüsler aktif hale geliyor.
NASA'nın astronotlar üzerinde yaptığı araştırma sonucunda teste tabi tutulanların büyük bir kısmında uyku halinde olan Herpes virüsünün tekrar aktif olduğu görüldü. Bağışıklık sistemini güçsüzleştiren bu olay derin uzay uçuşları sırasında büyük sorunlara yol açabilir.
Araştırma liderinin yaptığı açıklamada, Uzay uçuşları esnasında, bağışıklık sistemini baskıladığı bilinen kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salgılanmasında artış olduğu gözlemleniyor.” ifadelerini kullandı. Bir dergide elde edilen rapora göre uzaya yapılan uçuşu öncesi ve sonrasında astronotların idrar ve salya yoluyla daha fazla Herpes virüsü döktüğü iddia ediliyor.
Araştırma yapan ekibe göre ise bu olayın en büyük sebebi onca etkene maruz kalan astronotların yaşadığı stres. Testte yer alan 89 astronotun altısında ileri derecede Herpes virüsü görüldü. Virüslerin atağa geçmesi ise uzaya yapılan uçuşun süresine bağlı olduğu öğrenildi. Bu olay sürekli olarak uzaya uçuş yapan astronotlar için büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.
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