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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.03.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Astronotları bekleyen büyük risk: Herpes virüsü   

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Astronotları bekleyen büyük risk: Herpes virüsü   

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay uçuşu anında astronotlar üzerinde oluşan stresten dolayı bağışıklık sistemlerinin düştüğünü açıkladı. Söz konusu olay gerçekleştiğinde uyku esnasındaki virüsler aktif hale geliyor.

NASA'nın astronotlar üzerinde yaptığı araştırma sonucunda teste tabi tutulanların büyük bir kısmında uyku halinde olan Herpes virüsünün tekrar aktif olduğu görüldü. Bağışıklık sistemini güçsüzleştiren bu olay derin uzay uçuşları sırasında büyük sorunlara yol açabilir.

Araştırma liderinin yaptığı açıklamada, Uzay uçuşları esnasında, bağışıklık sistemini baskıladığı bilinen kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının salgılanmasında artış olduğu gözlemleniyor.” ifadelerini kullandı. Bir dergide elde edilen rapora göre uzaya yapılan uçuşu öncesi ve sonrasında astronotların idrar ve salya yoluyla daha fazla Herpes virüsü döktüğü iddia ediliyor.

Araştırma yapan ekibe göre ise bu olayın en büyük sebebi onca etkene maruz kalan astronotların yaşadığı stres. Testte yer alan 89 astronotun altısında ileri derecede Herpes virüsü görüldü. Virüslerin atağa geçmesi ise uzaya yapılan uçuşun süresine bağlı olduğu öğrenildi. Bu olay sürekli olarak uzaya uçuş yapan astronotlar için büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. 

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