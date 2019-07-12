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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.07.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Astronotlar 3D yazıcıdan üretilen yapay deriyle kendilerini iyileştirebilecek

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Astronotlar 3D yazıcıdan üretilen yapay deriyle kendilerini iyileştirebilecek

Avrupa Uzay Ajansı, 3 boyutlu yazıcıdan ilk biyobaskı deri ve kemik örneklerini üretti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ilk biyobaskı deri ve kemik örneklerini ürettiğini, bu sayede Mars'a gidecek astronotların 3 boyutlu (3D) yazıcıda, kendi hücrelerinden oluşturulan yapay deri ve kemiklerle kendilerini iyileştirebileceğini duyurdu.

ESA'daki habere göre, Almanya'daki Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesi, Blue Horizon ve OHB System AG şirketleri ortaklığında yürütülen projede yer çekiminin bulunmadığı uzay ortamında, insan kanı plazması bio-mürekkep olarak kullanılarak yapay deri üretildi.

Projede yer alan araştırmacılardan Nieves Cubo, uzay görevine gidenlerden kolayca elde edilebilecek kan plazmasının sıvı olması nedeniyle yer çekiminin bulunmadığı veya düşük olduğu ortamlarda çalışmanın zor olduğunu, bu nedenle metil selüloz ve alginat ekleyerek maddenin akışmazlığını arttırmak gerektiğini belirtti.

Astronotların, bu maddeleri bitki ve alglerden elde edebileceğini ifade eden Cubo, bunun, bu tür maddeleri taşıyan uzay araçlarında uygulanabilir bir çözüm olduğunu kaydetti.

Cubo, kemik üretmek için de taşıyıcı strüktür olarak kalsiyum fosfat ekledikleri benzer bir bio-mürekkep kullanarak insan kök hücresi oluşturmak gerektiğini, büyüme aşamasında bu maddenin emildiğini dile getirdi.

Araştırmacılar, bio baskılama tekniğinin uzaya taşınabildiğini göstermek için deri ve kemik örneklerini başaşağı şekilde bastı.

Proje yöneticisi Tommaso Ghidini, Mars veya gezegenler arası misyonlara gidecek astronotların uzayda uzun yıllar geçirmek zorunda kalacaklarını, birçok riski göze alan mürettebatın Dünya'ya erken dönmesinin kolay olmayacağını hatırlattı.

Kısıtlı alanda, muhtemel tüm yaralanmalar için yeterli tıbbi malzeme taşınmasının zor olacağını vurgulayan Ghidini, "3D biyo baskılama kapasitesi, acil tıbbi bir duruma doğrudan müdahale etme fırsatı verecek. Örneğin, yanmalar durumunda astronot iyileşmenin zor olacağı ortamda vücudunun başka kısmından deri nakletmek yerine 3D yazıcıyla yeni deri üretilebilir." ifadelerini kullandı.

Ghidini, "Ya da Dünya'daki yer çekiminin 0,38'ine sahip Mars'ta daha çok meydana gelmesi muhtemel kemik kırılmaları durumunda biyobaskı protez kemik yaralı yere yerleştirilebilir. Biyobaskı maddelerin kaynağı, astronotun kendisi olacağı için doku reddi gibi bir sorun da ortaya çıkmaz." dedi.

ESA'nın sunduğu örnekler, uzayda 3D biyobaskıyı daha pratik hale getirme projesinin ilk adımlarını oluşturuyor. Proje kapsamında ekipman, ameliyat odası, steril ortamın oluşturulması ile iç organlar gibi çok daha karmaşık doku örneklerini biyo baskılamayı mümkün kılmak amaçlanıyor.

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