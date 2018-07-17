Aston Martin, uçan taksiyle geliyor!
Lüks otomotiv markaları arasında bulunan Aston Martin, Volante Vision adlı bir uçan taksi üreteceğini duyurdu.
Hibrid teknolojiye sahip olacak taksi, aşağı yukarı eğilebilen ve sağa sola dönebilen pervanelere sahip. 3 yolcu kapasitesine sahip olacak uçan taksi, dikey şekilde iniş ve kalkış da gerçekleştirebilecek.
Otomotiv markaları arasında önemli yere sahip olan Aston Martin, tasarımını da adına yaraşır şekilde yapacak. Kendine ait bir navigasyon sistemi olacak ve bilgiler uçuş kabininde ki cama yansıyacak. Kalabalıklaşan pazarda Aston Martin'in ne derece iddialı olduğu bu ay Farnborough Air Show'da ilk kez gösterilecek tasarımla ortaya çıkacak diyebiliriz.
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