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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.04.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Assassin's Creed: Unity tamamen bedava oldu!

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Assassin's Creed: Unity tamamen bedava oldu!

Ubisoft'un popüler oyunlarından biri olan Assassin's Creed: Unity ücretsiz oldu. Ancak kısa süreliğine...

Ubisoft'un ses getiren oyunlarından biri olan Assassin's Creed: Unity için şirket flaş bir karar aldı ve oyunu kısa süreliğine de olsa ücretsiz yaptı. Ancak bu oyunu ücretsiz yapmasının özel bir nedeni var. Geçtiğimiz günlerde yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali, oyunun senaryosu gereği içinde birebir modellemesi bulunuyor. 500 bin euroyu doğrudan katedral için bağışlayan Ubisoft, bir başka adımı da oyuncular için atmayı tercih etti ve oyun ücretsiz oldu.

Ubisoft'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada Notre Dame kilisesinin güzelliğini herkesin görmesini arzu ettikleri belirtilirken, bu deneyim fırsatını oyunculara ücretsiz olarak sunmaktan mutlu oldukları kaydedildi. 

Oyun 25 Nisan TSİ 10.00'a kadar ücretsiz olacak; ardından tekrar ücretle satılmaya devam edecek. 

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum sistem gereksinimi;

İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)
İşlemci: Intel Core® i5-2500K @ 3.3 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği
RAM: 6 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 680 veya  AMD Radeon HD 7970 (2 GB veya daha yükseği)
Hard Disk: 50 GB 

Önerilen sistem gereksinimi;

İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)
İşlemci: Intel Core® i7-3770 @ 3.4 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X (3 GB veya daha yükseği)
Hard Disk: 50 GB

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