Assassin's Creed: Unity tamamen bedava oldu!
Ubisoft'un popüler oyunlarından biri olan Assassin's Creed: Unity ücretsiz oldu. Ancak kısa süreliğine...
Ubisoft'un ses getiren oyunlarından biri olan Assassin's Creed: Unity için şirket flaş bir karar aldı ve oyunu kısa süreliğine de olsa ücretsiz yaptı. Ancak bu oyunu ücretsiz yapmasının özel bir nedeni var. Geçtiğimiz günlerde yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali, oyunun senaryosu gereği içinde birebir modellemesi bulunuyor. 500 bin euroyu doğrudan katedral için bağışlayan Ubisoft, bir başka adımı da oyuncular için atmayı tercih etti ve oyun ücretsiz oldu.
Ubisoft'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada Notre Dame kilisesinin güzelliğini herkesin görmesini arzu ettikleri belirtilirken, bu deneyim fırsatını oyunculara ücretsiz olarak sunmaktan mutlu oldukları kaydedildi.
Oyun 25 Nisan TSİ 10.00'a kadar ücretsiz olacak; ardından tekrar ücretle satılmaya devam edecek.
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Minimum sistem gereksinimi;
İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)
İşlemci: Intel Core® i5-2500K @ 3.3 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği
RAM: 6 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 680 veya AMD Radeon HD 7970 (2 GB veya daha yükseği)
Hard Disk: 50 GB
Önerilen sistem gereksinimi;
İşletim Sistemi: Windows ® 7 SP1, Windows 8 / 8.1 ® (Sadece 64-bit)
İşlemci: Intel Core® i7-3770 @ 3.4 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz veya daha yükseği
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce® GTX 780 veya AMD Radeon R9 290X (3 GB veya daha yükseği)
Hard Disk: 50 GB
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