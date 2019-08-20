Assassin's Creed serisinin mimarı oyun fiyatlarını indirdi
Steam ve Epic Games gibi dev oyun platformları, zaman zaman oyunları ücretsiz dağıtırken, bazı zamanlar da kayda değer indirim yapıyor. Steam yaz ve kış indirimleri bunun en somut örneği. Assassin's Creed başta olmak üzere ünlü pek çok oyunun arkasındaki isim olan Ubisoft ise kendi oyun mağazası Ubisoft Store'da oyun fiyatlarında indirime gitmeye karar verdi.
Uplay indirim fırsatları başladı; ancak oyuncuların hızlı hareket etmesi gerekecek; zira yarından sonra indirimler son bulacak ve Ubisoft Store bünyesinde satışta olan oyunlar tekrar eski fiyatlarından satılmaya başlayacak. Peki hangi oyunlara indirim geldi?
Assassin’s Creed Odyssey: Ultimate Sürüm: 235.60 TL
The Division 2: Ultimate Edition: 284.50 TL
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: Ultimate Edition: 203.60 TL
Far Cry 5 Gold Sürümü ve Far Cry New Dawn Deluxe Sürümü tek paket: 247.20 TL
Anno 2205 Ultimate Edition: 64.75 TL
Uplay Store'a girerek indirime giren oyunları indirebilirsiniz. Ancak öncesinde hesabınız yoksa Ubisoft'a bağlı bir hesap açmanız gerekiyor.
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