Assassin's Creed Rebellion yayınlandı!
Ubisoft'un köklü serisi Assassin’s Creed, bir süredir mobil platformlara bekleniyordu. An itibarı ile oyun hem iOS hem de Android için ücretsiz olarak yayınlanmış durumda. Seriye damga vurmuş 40'tan fazla karakterle birlikte kendi kardeşliğinizi kurabileceğiniz oyun için bir de çıkış fragmanı yayınlandı.
Tapınakçılara karşı Kardeşlik olarak mücadele verdiğiniz oyunda 40’dan fazla ikonik karakterin kilidini açarak oyuna dahil edebiliyorsunuz. Oyunda amaç Kardeşlik ekibinin komuta merkezini kurarak suikastçiler yetiştirmek ve İspanya genelinde Tapınakçı avına çıkmak.
Oyunun yapımcılığını, uzunca bir süre mobil oyuncuları kendine bağlayan Fallout Shelter'ın yapımcıları üstlenmiş durumda. Bu bağlamda genel yapı Fallout Shelter'ı fazlasıyla andırıyor. Oyunda yeni suikastçiler yetiştirip yeni odalar ve craft eşyaları keşfediyorsunuz.
Sürekli aksiyondan ziyade bu yeni oyunda sıra tabanlı strateji ve RPG türleri bir araya getirilmiş. Tapınakçı kalelerine sızarken ilerlemelerinizi ekranda çıkan seçeneklere tıklayarak yapıyorsunuz. Odalara geçiş ve saldırılar da yine simgelere tıklayarak oluyor.
Ezio oyunda bir iki bölüm size yardım ettikten sonra Aguilar, Tarık gibi diğer karakterlerle yolunuza devam ediyorsunuz. Bölümler geçtikçe diğer karakterlerin DNA parçalarını biriktirerek kilidini açıyorsunuz.
Odadan odaya geçiş şeklinde oynanan oyunda her odaya tek bir karakter girebiliyor. Bu bakımdan odada düşmanları ve tuzakları tespit ederek karakteri ona göre seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde uzmanlığı olmayan karakter ölebiliyor.
624 MB boyutundaki oyunu oynayabilmeniz için daimi bir internet bağlantısına ihtiyacınız var.
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