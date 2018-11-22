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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
22.11.2018 - 08:49, Son Güncelleme:

Assassin's Creed Rebellion yayınlandı!

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Assassin's Creed Rebellion yayınlandı!

Ubisoft'un köklü serisi Assassin’s Creed, bir süredir mobil platformlara bekleniyordu. An itibarı ile oyun hem iOS hem de Android için ücretsiz olarak yayınlanmış durumda. Seriye damga vurmuş 40'tan fazla karakterle birlikte kendi kardeşliğinizi kurabileceğiniz oyun için bir de çıkış fragmanı yayınlandı.

Tapınakçılara karşı Kardeşlik olarak mücadele verdiğiniz oyunda 40’dan fazla ikonik karakterin kilidini açarak oyuna dahil edebiliyorsunuz. Oyunda amaç Kardeşlik ekibinin komuta merkezini kurarak suikastçiler yetiştirmek ve İspanya genelinde Tapınakçı avına çıkmak.

Oyunun yapımcılığını, uzunca bir süre mobil oyuncuları kendine bağlayan Fallout Shelter'ın yapımcıları üstlenmiş durumda. Bu bağlamda genel yapı Fallout Shelter'ı fazlasıyla andırıyor. Oyunda yeni suikastçiler yetiştirip yeni odalar ve craft eşyaları keşfediyorsunuz.

Sürekli aksiyondan ziyade bu yeni oyunda sıra tabanlı strateji ve RPG türleri bir araya getirilmiş. Tapınakçı kalelerine sızarken ilerlemelerinizi ekranda çıkan seçeneklere tıklayarak yapıyorsunuz. Odalara geçiş ve saldırılar da yine simgelere tıklayarak oluyor.

Assassins Creed Rebellion yayınlandı

Ezio oyunda bir iki bölüm size yardım ettikten sonra Aguilar, Tarık gibi diğer karakterlerle yolunuza devam ediyorsunuz. Bölümler geçtikçe diğer karakterlerin DNA parçalarını biriktirerek kilidini açıyorsunuz.

Odadan odaya geçiş şeklinde oynanan oyunda her odaya tek bir karakter girebiliyor. Bu bakımdan odada düşmanları ve tuzakları tespit ederek karakteri ona göre seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde uzmanlığı olmayan karakter ölebiliyor.

624 MB boyutundaki oyunu oynayabilmeniz için daimi bir internet bağlantısına ihtiyacınız var.

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