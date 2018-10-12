Assassin’s Creed Rebellion geliyor!
Bildiğiniz Assassin's Creed serisini bir kenara bırakın. Ubisoft'un yeni oyununda popüler oyunun yeni yüzüyle tanışacaksınız. İşte karşınızda Assassin’s Creed Rebellion!
Assassin's Creed'in Android platformuna gelmesini sabırsızlıkla bekleyen kullanıcılara Ubisoft'tan müjde geldi. Ubisoft bugün, Assassin's Creed Rebellion'ın Android platformuna çıkacağı tarihi açıklığa kavuşturdu. Assassin’s serisinin yeni oyunu 21 Kasım‘da Android ve iOS için yayınlanacak. 15. yüzyıl İspanya’sında engizisyonun zirvesinde yer alan Rebellion, oyuncuların 40’dan fazla karakter ile kendilerine yeni alanlar oluşturmasına imkan tanıyacak.
Serinin eski oyunlarındaki birçok tanınmış karakterin yer alacağı oyun, gelecek ay yayınlanacak olsa da, oyuncular Assassin’s Creed Odyssey silahları ve özel karakterler gibi çeşitli oyun içi ödüller için önceden kayıt yaptırabilirler.
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