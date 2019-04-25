Assassins Creed: Origins konusu nereden geçiyor?
Assassins Creed, temelde 11, yan versiyonlarla birlikte 17 oyundan oluşmaktadır. Temel serinin 10. oyunu olarak bilinen Assassins Creed: Origins, Antik Mısır döneminde geçmektedir. Oyunun temel kurgusu, halkını tehlikelere karşı korumak isteyen eski bir savaşçı üzerine yerleştirilmiştir. İşte, Assassins Creed: Origins hakkında detaylı bilgiler
Assassins Creed: Origins, 27 Ekim 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows için piyasaya çıkmış olan serinin 10. büyük oyunudur.
Oyun Ptolemaios Dönemi Antik Mısır'ında geçmekte ve suikastçılık itikadının ve suikastçı-tapınakçı çatışmasının kökenini konu almaktadır. Oyun halkını tehlikelere karşı korunmak için savaşan eski bir Medjay Savaşçısı olan ilk Suikastçı Bayek'in hikâyesini işlemektedir.
Assassin Creed Origins , üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan aksiyon-macera gizli bir oyundur . Oyuncular, hikayede ilerlemek, deneyim puanları kazanmak ve yeni beceriler kazanmak için görevleri tamamlar (belirlenmiş hedefleri olan doğrusal senaryolar). Görevlerin dışında, oyuncu , açık dünya ortamını serbestçe gezebilir, yerleri keşfetmek, at sırtında, deve sırtında, atlı araçlarda veya teknede gezebilir, isteğe bağlı yan görevleri tamamlayabilir ve silahların ve ekipmanların kilidini açabilir.
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