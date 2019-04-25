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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Assassins Creed: Origins konusu nereden geçiyor?

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Assassins Creed: Origins konusu nereden geçiyor?

Assassins Creed, temelde 11, yan versiyonlarla birlikte 17 oyundan oluşmaktadır. Temel serinin 10. oyunu olarak bilinen Assassins Creed: Origins, Antik Mısır döneminde geçmektedir. Oyunun temel kurgusu, halkını tehlikelere karşı korumak isteyen eski bir savaşçı üzerine yerleştirilmiştir. İşte, Assassins Creed: Origins hakkında detaylı bilgiler

Assassins Creed: Origins, 27 Ekim 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows için piyasaya çıkmış olan serinin 10. büyük oyunudur.

Oyun Ptolemaios Dönemi Antik Mısır'ında geçmekte ve suikastçılık itikadının ve suikastçı-tapınakçı çatışmasının kökenini konu almaktadır. Oyun halkını tehlikelere karşı korunmak için savaşan eski bir Medjay Savaşçısı olan ilk Suikastçı Bayek'in hikâyesini işlemektedir.

Assassin Creed Origins , üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan aksiyon-macera gizli bir oyundur . Oyuncular, hikayede ilerlemek, deneyim puanları kazanmak ve yeni beceriler kazanmak için görevleri tamamlar (belirlenmiş hedefleri olan doğrusal senaryolar). Görevlerin dışında, oyuncu , açık dünya ortamını serbestçe gezebilir, yerleri keşfetmek, at sırtında, deve sırtında, atlı araçlarda veya teknede gezebilir, isteğe bağlı yan görevleri tamamlayabilir ve silahların ve ekipmanların kilidini açabilir.

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