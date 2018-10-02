Assassin's Creed Odyssey'in inceleme puanları yayınlandı
Oyunseverlerin dört gözle beklediği Assassin's Creed Odyssey'in inceleme puanları yayınlandı; oyun sanılandan çok daha yüksek puanları toplamasını bildi!
Serinin son oyunu olan Assassin's Creed Odyssey'in çıkmasına çok az bir süre kaldı. Oyunun çıkışına az bir süre kala da oyunun inceleme puanları yayınlandı. Assassin's Creed Odyssey'in Metacritic üzerinde bulunan ortalama puanı 86 olarak belirlenmiş.
Assassin's Creed Odyssey'in inceleme puanları:
GamesRadar+ 100
Playstation Universe 95
SpazioGames 86
The Games Machine 84
VideoGamer 80
Gaming Age 100
We Got This Covered 100
Digital Chumps 98
PlayStation LifeStyle 95
Critical Hit 95
Gaming Nexus 95
IGN 92
XGN 92
USgamer 90
Twinfinite 90
GameSpace 90
DarkStation 90
TrueGaming 90
Gamers Heroes 90
Forbes 85
Game Informer 83
Video Gamer 80
Trusted Reviews 80
Game Spot 80
Assassin's Creed Odyssey; 5 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak
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