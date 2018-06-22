Assassin’s Creed Odyssey sizi Antik Yunanistan'a götürüyor
Ubisoft'tan gelen resmi bilgilerle tanıştığımız Assassin’s Creed Odyssey, bizlere Antik Yunan kültürünü en dokunulmamış haliyle getirmeye çalışacak.
Ubisoft'un yeni oyunu Assassin’s Creed Odyssey'in bambaşka bir amacı var. Geliştirici ekibin açıklamasına göre, oyunun içindeki Yunan kültürünü en az deforme ile Amerikan kültürü karıştırmadan göreceğiz. Yani oyun olabildiğince Yunan kültürünü hissettirmeye çalışacak.Oyunculara bu kültürü olabildiğince hissettirmek için yapılacak bir yenilik de karakterlerin birer Yunan gibi konuşması. Geliştirici ekip bu aksanı sağlamak için Yunan aktörlerle çalışıyor.
Mesela oyuncular eğer Kassandra’yı seçerse, Melissanthi Mahut tarafından seslendirilmiş bir karakter ile karşılaşacakları söyleniyor. Seçiminiz Alexios'sa da, Michael Antonakos tarafından seslendirilen karakter ile tanışacaksınız.Oyunun ses yönetmeni Lydia Andrew, oyun ekibi olarak Antik Yunan kültürünü derinlemesine tanımak için Assassin’s Creed Odyssey'in harika bir fırsat olacağını belirtti. Ubisoft da gelecek yeni oyun ile oyuncularının antik çağlara giderek Yunan kültürünü olduğu haliyle tanıyacağını ifade etti.
Siz de 5 Ekim 2018'de piyasaya sürülecek Assassin’s Creed Odyssey için Ubisoft'un sitesi üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.
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