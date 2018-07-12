Assassin’s Creed Odyssey ne zaman geliyor?
Ubisoft, geçtiğimiz ay gerçekleşen E3 2018 konferansının sonunda Assassin's Creed: Odyssey’i sergiledi. Antik Yunan’da geçecek oyunda bu defa ana karakter olarak iki seçeneğimiz bulunacak. Peki Assassin’s Creed Odyssey ne zaman geliyor? Assassin’s Creed Odyssey sistem gereksinimi nasıl?
Assassin's Creed: Odyssey, serinin önceki oyunundaki RPG temasını daha da öteye taşıyor. Seçimler, hikâyeyi tamamen etkiliyor. Oyunun başında ana karakter olarak biri erkek biri kadın olarak iki seçeneğimiz bulunuyor. Erkek karakterimizin adı Alexios, kadın karakterimizin adı ise Kassandra.
Oynanış videosunda gösterilen kalabalık kara savaşları bir hayli etkileyici duruyor. 300 kişiye varan savaşlara dalıp düşmanları süpürmeye çalışacağız.
Assassin’s Creed Odyssey, geçtiğimiz ay bizlere sunulan bir oynanış videosu ile birlikte, resmi çıkış tarihine kavuştu. Oynanış videosu içerisinde belirtilen bilgilere göre Assassin’s Creed Odyssey çıkış tarihi, 5 Ekim 2018 olarak belirlenmiş bulunuyor. Oyunun normal sürümünün ön sipariş fiyatı 209 TL. Bir sonraki paket olan Deluxe ise, 239 TL’ye sunuluyor. Assassin’s Creed Odyssey Gold paketi 349 TL’lik fiyat etiketine sahip. Ultimate sürümü ise 385 TL.
Assassin's Creed: Odyssey minimum sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz ya da AMD FX-6350 @ 3.9 GHz
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD R9 270
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 42 GB kullanılabilir alan
Assassin's Creed: Odyssey önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD R9 280X
Depolama: 42 GB kullanılabilir alan
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