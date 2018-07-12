Assassin’s Creed Odyssey ne zaman geliyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
12.07.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Assassin’s Creed Odyssey ne zaman geliyor?

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Assassin’s Creed Odyssey ne zaman geliyor?

Ubisoft, geçtiğimiz ay gerçekleşen E3 2018 konferansının sonunda Assassin's Creed: Odyssey’i sergiledi. Antik Yunan’da geçecek oyunda bu defa ana karakter olarak iki seçeneğimiz bulunacak. Peki Assassin’s Creed Odyssey ne zaman geliyor? Assassin’s Creed Odyssey sistem gereksinimi nasıl?

Assassin's Creed: Odyssey, serinin önceki oyunundaki RPG temasını daha da öteye taşıyor. Seçimler, hikâyeyi tamamen etkiliyor. Oyunun başında ana karakter olarak biri erkek biri kadın olarak iki seçeneğimiz bulunuyor. Erkek karakterimizin adı Alexios, kadın karakterimizin adı ise Kassandra.

Oynanış videosunda gösterilen kalabalık kara savaşları bir hayli etkileyici duruyor. 300 kişiye varan savaşlara dalıp düşmanları süpürmeye çalışacağız.

Assassin’s Creed Odyssey, geçtiğimiz ay bizlere sunulan bir oynanış videosu ile birlikte, resmi çıkış tarihine kavuştu. Oynanış videosu içerisinde belirtilen bilgilere göre Assassin’s Creed Odyssey çıkış tarihi, 5 Ekim 2018 olarak belirlenmiş bulunuyor. Oyunun normal sürümünün ön sipariş fiyatı 209 TL. Bir sonraki paket olan Deluxe ise, 239 TL’ye sunuluyor. Assassin’s Creed Odyssey Gold paketi 349 TL’lik fiyat etiketine sahip. Ultimate sürümü ise 385 TL.

Assassin’s Creed Odyssey ne zaman geliyor

Assassin's Creed: Odyssey minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz ya da AMD FX-6350 @ 3.9 GHz
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD R9 270
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 42 GB kullanılabilir alan

Assassin's Creed: Odyssey önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz ya da AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD R9 280X
Depolama: 42 GB kullanılabilir alan

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